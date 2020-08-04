Toroslar'da park ve yeşil alanların bakımı yapılıyor
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Toroslar'da park ve yeşil alanların bakımı yapılıyor

Toroslar Belediyesi, vatandaşların daha güzel, doğal ve temiz ortamda vakit geçirmeleri için ilçe genelindeki yeşil alanlarda bakım çalışması gerçekleştiriyor.

Toroslar'da park ve yeşil alanların bakımı yapılıyor
04.08.2020 14:41 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:38

Toroslar Belediyesi, vatandaşların daha güzel, doğal ve temiz ortamda vakit geçirmeleri için ilçe genelindeki yeşil alanlarda bakım çalışması gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri park, bahçe ve mesire alanlarında ağaç budama, ot biçme, yabani otların toplanmasının yanı sıra bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, doğanın önemine dikkat çekerek, gelecek nesillere bırakacakları en değerli mirasın, yeşil alanlar olduğunu belirtti.

Vatandaşın yaşam kalitesini arttıracak her türlü çalışmayı yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti.

"İlçemizin sosyal dokusuna değer katacak yeşillendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin huzur içinde dinlenebileceği, vakit geçirebileceği yeşiller içinde bir Toroslar inşa ediyoruz. Pandemi süreci halen etkisini yitirmiş değil. Bu nedenle ortak kullanım alanlarının bakım ve temizliğini daha da arttırdık. Amacımız, doğal güzellikleri ve yeşil alanlarıyla zengin bir potansiyele sahip Toroslarımızın bu değerlerini korumaktır. Çevre dostu bir belediye olarak çalışmalarımızı bu anlayışla yürütüyoruz."

Kaynak: AA

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