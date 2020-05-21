Toroslar Belediyesinin ödüllü şiir yarışması sonuçlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Toroslar Belediyesinin ödüllü şiir yarışması sonuçlandı

Toroslar Belediyesinin, korona virüs sürecinde evden çıkamayan çocuklar için düzenlediği "Evde şiirini oku, Türkiye'yi oku çocuk" başlıklı serbest temalı şiir yarışması sonuçlandı.

Toroslar Belediyesinin ödüllü şiir yarışması sonuçlandı
21.05.2020 14:58 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:58

Toroslar Belediyesinin, korona virüs sürecinde evden çıkamayan çocuklar için düzenlediği "Evde şiirini oku, Türkiye'yi oku çocuk" başlıklı serbest temalı şiir yarışması sonuçlandı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dışarı çıkma kısıtlaması getirilen çocukların evlerinde aktivite yapabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmaya 7-15 yaş aralığındaki 480 çocuk katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen ödüllü şiir yarışması, Türkiye genelinde yoğun ilgi gördü. Çocuklar, yazdıkları ya da severek okudukları şiirlerini telefon veya video kamerası ile yatay olarak çekip, Toroslar Belediyesinin whatsapp hattına göndererek yarışmaya katıldı. Her çocuk bir eserle yarışmaya katılırken, jüri heyetinin değerlendirmesi sonucu dereceye girenler belirlendi. Jüri, yarışma ödüllerini ilk üçte sınırlı bırakmadı. Çocuklardan gelen birbirinden güzel videoların değerlendirmesinde zorlanan jüri üyeleri, 2'inciliği iki yarışmacıya, 3'üncülüğü ise üç yarışmacıya vererek çocukların yüzünü güldürdü.

"Gönderilen her şiir gönlümüzde birinci"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yarışmaya katılan tüm çocukları tebrik ederek, dereceye girenlere başarılarının devamını diledi. Başkan Yılmaz, "Geleceğimiz, çocuklarımıza emanettir. Korona virüs salgını sürecinde uzaktan eğitimle öğrenimlerine evlerinde devam eden öğrencilerimizin vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla bir şiir yarışması düzenledik. Çocuklarımız, en sevdikleri şiiri okuyup çekerek biz gönderdiler. Jüri üyelerimiz de çocuklarımızın birbirinden güzel videolarını değerlendirirken bir hayli zorlandılar. Bütün çocuklarımız bizler için kıymetli ve değerli. Gönderilen her şiir gönlümüzde birinci. Yarışmaya katılan tüm çocuklarımıza teşekkür ederiz. Çocuklarımız, geleceğimiz, umudumuz ve güvencemizdir" dedi.

Dereceye girenler, Mersin Toroslar Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından ilan edilirken, yarışmada birinciye notebook, ikinciye tablet, üçüncüye ise kulaklık ödülü ve plaket verilecek. Tüm katılımcılara kargo ile teşekkür belgesi de gönderilecek.

Yarışmada, Tarsus Kazım Taşkın İlkokulundan Alper Tarık Aksoy birinci olurken, Toroslar Düğdüören Kaşlı İlkokulundan Eren Toprak Akbaş ile Akdeniz Cengiz Topel Ortaokulundan Cevdet Erdem ikinciliği, Toroslar Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokulundan Birsen Kuru, Akdeniz Karacailyas İlkokulundan Egemen Berge ve Toroslar 700. Yıl Ortaokulundan Ahmet Mert Arıkan da üçüncülüğü paylaştılar. Toroslar Çukurova İlkokulundan Miran Yüreli, Melisa Yüreli ve Yiğit Yüreli ise Jüri Özel Onur Ödülüne layık görüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti Haber
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haber
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı Haber
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti
Ankara'da kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle uyarı yapıldı
Ankara'da kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle uyarı yapıldı
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Koronavirüs bulaşma ihtimalinde havuzlar, denizlere göre daha tehlikeli
Koronavirüs bulaşma ihtimalinde havuzlar, denizlere göre daha tehlikeli
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı
Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten 23 kişi hayatını kaybetti, 972 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten 23 kişi hayatını kaybetti, 972 yeni vaka tespit edildi
YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı
YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'da sivillere ait tarım arazilerini yaktı
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Babacan'dan, Bahçeli'nin 'FETÖ organizasyonu' sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Babacan'dan, Bahçeli'nin "FETÖ organizasyonu" sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Saylak Ersin Korkut Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün
Spor Neymar Can Bartu Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Kadın Bakan Futbol
Şu an buradasınız: Toroslar Belediyesinin ödüllü şiir yarışması sonuçlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 14:58:48. #1.15#
title