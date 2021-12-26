MERSİN (İHA) - Toros dağlarında yaban hayvanlarına yem bırakıldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi, kış aylarının zorlu geçtiği Toros dağlarında, doğal hayatı destekleme çalışmaları kapsamında yabani hayvanların aç kalmaması için doğaya yem bırakıyor.

Erdemli Belediyesi ekipleri, rakımı 2 binlere kadar yer alan bölgelerde hayvanların aç kalmaması için çalışma yürütüyor. Birden fazla bölgeye hayvan yemi bırakan ekipler, çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Nerede bir canlı varsa Erdemli Belediyesi olarak orada olmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Erdemli Belediyesi personeli Hasan Işık, "Erdemli Belediyesi ekipleri olarak Toros dağlarında yaşayan yaban hayvanlarının kışın aç kalmaması için Belediye Başkanımız Mükerrem Tollu'nun talimatları doğrultusunda yem bırakıyoruz" diye konuştu.

Yaşayan hiçbir canlının aç kalmaması için çalıştıklarını ifade eden Alperen Çevik ise "Sıfır rakımından iki bin beş yüz rakımına kadar canlının olduğu her yerde olmanın gayreti içerisindeyiz. Zorlu hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanabiliyorlar, biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmak için uğraşıyoruz" dedi.