Torbalı'ya tayini çıkan Emniyet Müdürü Yener'e veda yemeği
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Torbalı'ya tayini çıkan Emniyet Müdürü Yener'e veda yemeği

İzmir'in Selçuk ilçesinden Torbalı'ya atanan İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener, tayini nedeniyle veda yemeğinde çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Torbalı'ya tayini çıkan Emniyet Müdürü Yener'e veda yemeği
17.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:36

İzmir'in Selçuk ilçesinden Torbalı'ya atanan İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener, tayini nedeniyle veda yemeğinde çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Selçuk İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener, Torbalı ilçesine atandı. Emniyet Müdürü Yener'in tayini nedeniyle bir veda yemeği düzenlendi. Emniyet müdürlüğünde görevli personeller tarafından düzenlenen veda yemeğine İlçe Kaymakamı Ekrem İnci de katıldı.

Kaymakam Ekrem İnci, "Biz müdür bey ile yaklaşık iki yıl beraber sorunsuz ve uyumlu bir şekilde çalıştık. Kolluk kuvvetleri bizim için önemlidir. Vatanın bekası için asayiş olmazsa olmaz unsurdur. Selçuk ilçesi 8 bin 600 yıllık tarihiyle Efes'i, Meryem Ana'sı, Şirince'si ile kralların yaşamayı tercih ettiği çok bereketli toprakların olduğu doğasının da mükemmel olduğu harika bir yer. Böyle bir yerde çalışmak bizler için çok gurur verici. Müdürümüzün yeni yerinde de burada olduğu gibi başarılı olacağına eminim, yolu açık olsun başarıları daim olsun" dedi.

Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener de, "Selçuk halkını ve emniyet personelimizi çok seviyorum. Onların da beni sevdiğini biliyorum. Kalbini kırdığım bir personelimiz varsa özür dilerim. Hepinize başarılar diliyorum, hakkınızı helal edin" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam İnci, Emniyet Müdürü Yener'e ilçede yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı günün anısına başarı belgesi ve teşekkür plaketi takdim etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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