Torbalı'nın Uzak Mahallelerindeki Çocuklar Tiyatro Oyununu Çok Sevdi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, merkeze uzak mahallelerde; kilit taşı, çocuk oyun parkı, düğün salonu gibi hizmetlere imza atan belediye, dizi ve sinema filmlerinin vazgeçilmez oyuncularından Gülnihal Demir'i 'Arkadaşım Ben Geldim' isimli oyunla öğrencilerle buluşturuyor.

Torbalı ilçesinde, kent merkezine uzak mahallelerde sosyal ve kültürel etkinliklere önem veren belediye, dizi ve sinema filmlerinin vazgeçilmez oyuncularından Gülnihal Demir'i öğrencilerle bir araya getiriyor. 'Arkadaşım Ben Geldim' isimli iki kişilik tiyatro oyunu ile mahalledeki okullarda okuyan öğrenciler doyasıya eğleniyor. Tiyatro oyununda çocuklara teknoloji bağımlılığının zararları ve büyüğe saygı, küçüğe sevgi konuları anlatılırken, unutulan çocuk oyunları da hatırlatılıyor. Proje kapsamında tiyatro ekibinin mahallelerdeki okulları gezmeye devam edeceği belirtilirken, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, sosyal ve kültürel etkinliklere hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti. Dizi ve tiyatro oyuncusu Gülnihal Demir ile ortak yürüttükleri projenin çocuklar tarafından çok sevildiğini ifade eden Başkan Görmez, "Şehirde yaşayan çocuklar zaman zaman tiyatroya gidebiliyor; ancak köylerde yaşayan çocuklar imkansızlıklar yüzünden gidemiyor. Torbalı Belediyesi olarak tiyatroyu bu çocukların ayaklarına götürmek adına böyle bir projeye imza attık. Çocuklar hem eğleniyor hem de verilen mesajlar ile zararlı alışkanlıklardan uzak duruyor. Tiyatro ekibi bir aylık süreçte köylerdeki okullarımızı gezmeye devam edecek" diye konuştu. - İZMİR