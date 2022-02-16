Torbalı'nın sulama kanallarının temizliği DSİ tarafından yapılacak

TORBALI, İZMİR (AA) - Torbalı'nın sulama kanalları ve dere temizliği Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılacak.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, çiftçilik yapan üreticiler, sulama kanallarının hizmet veremez duruma geldiğini AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'ya iletti

Kaya'nın durumu DSİ Bölge Müdürlüğüne bildirmesi üzerine ekipler temizlik çalışmalarına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, Torbalı'da bölge halkının kendilerine sorun ilettiğinde çözmek için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini belirtti.

Vatandaşların mağduriyeti üzerinden siyaset yapmadıklarını vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti:

"Belediyenin yapması gerekiyor deyip, vatandaşlarımızın mağduriyeti üzerinden siyaset yapma peşinde hiç olmadık. İlçemizde sulama kanalları ve dere temizliği ile ilgili ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu konuda üreticilerimiz bölge milletvekilimiz Sayın Mahmut Atilla Kaya'dan talepte bulundular. Biz de sayın vekilimizin desteleri ile DSİ Bölge Müdürlüğümüze gidip, muhtarlarımızla beraber şikayetlerimizi ilettik. Sağ olsun onlar da yakından ilgilenip hemen çalışma başlattılar. Ahmetli mahallemizde çalışmalar tamamlandı, ekiplerimiz şu an Yeniköy'de çalışıyorlar. Hem Sayın Vekilimize hem de DSİ Bölge Müdürlüğü ekiplerimize üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum."