Torbalı için mimarlar yarışacak

3 büyük proje hayata geçecek

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, seçim dönemi sözünü verdiği kent meydanı, katlı kapalı pazaryeri ve yeni belediye binası için düğmeye bastı. Nüfusu 200 bine dayanan ilçenin aynı zamanda trafik sorununu da çözecek olan bu adımlar için Başkan Uygur, İzmir Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Alparslan ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Deniz Tokgöz'le toplantı gerçekleştirdi. Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Çiçek Gültekin Elber'in de bulunduğu toplantı sonrasında 3 proje için, ulusal etaplı proje yarışması düzenlenmesine karar verildi.

USTA JÜRİ EKİBİ SON KARARI VERECEK

Torbalı'ya yakışan projeleri, alanında usta mimarların çizimleriyle hayata geçirmeyi planlayan Başkan Uygur ve ekibi, süreci de yakından takip edecek. Mevcut meydandan başlayarak, kapalı pazar yerini de kapsayan alana yapılacak olan kent meydanı, mevcut belediyenin sol tarafında yer alan otopark alanında yükselecek olan iş merkezi ve belediye hizmet binası ile Vergi Dairesi'nin önüne yapılacak olan katlı, otoparklı kapalı pazar yeri ile Torbalı'nın birçok kilit sorunu da çözülmüş olacak. İlçenin ihtiyacına yanıt verecek olan bu projeler için Türkiye'nin önemli mimarları yarışacak. Kısa bir süre sonra yarışma ile ilgili detaylar belirleneceği ifade edilirken, alanında uzman jüri tarafından projeler değerlendirilecek. Yarışmanın sonuçlarının açıklanmasından kısa bir süre içerisinde de inşaat çalışmaları start alacak.

Kaynak: Bültenler