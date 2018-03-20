Torba Tasarı" TBMM Genel Kurulunda

Maliye Bakanı Naci Ağbal, şu ana kadar yeniden yapılandırma kanunları çerçevesinde, sosyal güvenlik primi vergi tahsilat toplamının 37 milyar 881 milyon liraya ulaştığını söyledi.

Maliye Bakanı Ağbal, TBMM Genel Kurulunda görüşülen, "torba tasarı" olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının üçüncü bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Ağbal, yeniden yapılandırma kanunları çerçevesinde taksitlerini ödemekte büyük bir özen ve itina gösteren bütün vatandaşlara ve mükelleflere teşekkür ederek, "Şu ana kadar yeniden yapılandırma kanunları çerçevesinde, sosyal güvenlik primi vergi tahsilat toplamı 37 milyar 881 milyon liraya ulaştı." dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, "AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'nun, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini doğru bulmadığına ilişkin sözlerini" hatırlatması üzerine Ağbal, şöyle konuştu:

"Sayın vekilimizin bütün değerlendirmelerine saygı duyarım, kendi değerlendirmeleridir; o konuyla ilgili bir değerlendirme yapmam yanlış olur, siyasi nezakete ve ahlaka da uymaz. Siz bir meseleyi maksadından ve manasından dışarı çıkarıp siyasi bir fırsatçılık yapıyorsanız, bunu yadırgıyorum. Siyaseti böyle yapmayın; siyaseti, siyasi ahlak çerçevesinde yapın."

Maliye Bakanı Ağbal, eğitim sisteminin, hem nitelik hem de nicelik olarak gelişmesi için 16 yıldır hükümet olarak büyük bir gayret sarfettiklerini söyledi.

16 yıldır yaptıkları tarımsal destekler ve borçların yapılandırılması düzenlemeleriyle hep çiftçilerin yanında olduklarını belirten Ağbal, "Çiftçiler için bugüne kadar ne gerekiyorsa yaptık, bundan sonra da yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Naci Ağbal, ek gösterge meselesinin, birçok kamu görevlisini ilgilendirdiğine de dikkati çekti.

Ek göstergenin 3 binden 3 bin 600'e, 3 bin 600'den 4 bin 800'e çıkarılmasının kişilerin emekli aylığını etkileyen önemli bir faktör olduğuna işaret eden Ağbal, "16 yıldır kamu personelinin özlük haklarının ve reel olarak gelirlerinin artırılması için, hükümet olarak Meclisten çok önemli düzenlemeleri geçirdik. Memur ve emekli aylıkları iktidarımızda her zaman için arttı." ifadelerini kullandı.

"Çanakkale'yi yok saymak kimsenin haddi değil"

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü törenlerine ilişkin bir soru üzerine Bakan Ağbal, "Hiç bir şekilde Çanakkale'yi yok saymak ve küçük görmek kimsenin haddine değil, böyle bir şey olması da mümkün değil. Hükümet, parti, millet olarak hepimiz bu konularda duyarlıyız." dedi.

Kürsüye gelen HDP İstanbul Milletvekili Paylan, "(Şeker fabrikaları konusunda) Bizim söylediklerimizi Salim Uslu söylemiş. 'Şeker fabrikaları zarar etmiyor' diyorduk, aynı şeyi Uslu da söylemiş. 550 milletvekili bugün konuşabilse, 550'si de 'şeker fabrikaları satılmasın' der. Bu iktidar inat ediyor, Niye? Savaş ve seçim politikalarına devam etmesi lazım. Deniz bitti, satılacak mal kalmadı, şeker fabrikalarına göz dikti." diye konuştu.

Bakan Ağbal, Paylan'ın, "Hükümetin savaş politikası uyguladığını" söylediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hükümet olarak, nereden gelirse gelsin her türlü terör tehditine ve yuvasına karşı, millet, ülke, devlet ve hükümet olarak sonuna kadar mücadele ettik ve etmeye devam edeceğiz. Son terörist yok olana kadar da bu mücadele devam edecek. Ama ısrarla bir defa dahi bu terör örgütlerini kınayamayan anlayış, bu yapılan mücadeleye savaş diyor, ancak buna da kimse inanmıyor."

"Torba tasarının" görüşmeleri üçüncü bölüm üzerinde sürüyor.