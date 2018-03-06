Torba Tasarı" TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "İstihdama yönelik çok sayıda düzenleme getirilmektedir. Asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak kalıcı düzenleme yapılmaktadır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmelerde siyasi parti temsilcileri söz aldı.

MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, tasarının önemli olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Komisyonda da önümüzdeki günlerde katma değer vergisine ilişkin bir tasarı daha var, onu da görüşeceğiz. Şimdi, bütün bunları yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik birtakım girişimler olarak söylemek mümkün. Ancak, içinde bulunduğumuz ortamın siyasi, sosyal, ekonomik anlamda bu işlerin ne kadar uygulanabilir olduğu hususunda da bizleri düşünmeye sevk etmesi lazım."

Ayhan, genel anlamıyla tasarıyı destekleyeceklerini ancak bazı çekincelerini de dikkate sunacaklarını söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, "yine bir torba yasa" ile daha karşı karşıya olduklarını, onlarca maddenin bulunduğunu ama Genel Kurulun ise boş kaldığını ifade etti.

Teşviklerin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılandığını öne süren Paylan, "İşçinin parasıyla işçinin istihdamını sağlamaya çalışıyoruz. Bu hak değildir. Oysa ne yapmamız lazım? İşsizlik sigortasını amacına, yasasına uygun kullanmalıyız. İşsizlere daha uzun süre bu fondan yararlanma hakkı vermeliyiz." dedi.

"Anayasaya aykırılıklar var"

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, tasarıda yer alan bazı maddelerde Anayasa'ya aykırılıklar olduğunu savundu. Kuşoğlu, "Yedi konuda ilgili olarak anayasaya aykırılık var. İçtüzüğe aykırılık var. Neresinden tutacağınızı şaşırıyorsunuz. Bu şekilde bir kanun yapma tekniği, yasama usulü olmaz. Bu şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi denetim yapmaz." diye konuştu.

Kuşoğlu, 2016 yılından beri 1 milyon 150 bin kişinin stajyer kursiyer adı altında iş sahibi gösterilerek işsizlik oranından düşürüldüğünü ve bunların ödemelerinin de işsizlik fonundan karşılandığını belirterek, "İşsizlik aşağı yukarı dört puan buradan düşürüldü. Bunlar mı tedbir? Bunlar pansuman tedbir. Yani kağıt üzerinde onlar işsiz görünmüyor." ifadesini kullandı.

"Muhalefetimizin onay vereceği çok sayıda madde var"

Şahsı adına söz alan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, tasarının komisyonda geniş şekilde tartışıldığını anımsatarak, "97 madde içinde muhalefetimizin de onay vereceği çok sayıda madde var. Elbette hepsine onay vermelerini beklemiyoruz. Tasarıda yer alan yatırım, üretim ve istihdamın, araştırma, geliştirmenin, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesinin neresine karşı çıkacaksınız? Amatör sporun desteklenmesine mi karşı çıkacaksınız?" dedi.

Tasarıyla yapılan değişiklikleri anlatan Öztürk, "İstihdama yönelik çok sayıda düzenleme getirilmektedir. Asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak kalıcı düzenleme yapılmaktadır. İşverenlere asgari ücret desteği verilmesi uygulamasına 2018 yılında da devam edilecektir. Kadın çalışanların çalışma hayatına katılmasının teşvik edilmesi amacıyla işverenlerce kadın çalışanlara kreş ve gündüz bakım evi hizmeti kapsamında sağlanan imkanlar gelir vergisinden istisna edilmektedir." sözlerine yer verdi.