Topuk çatlakları neden olur? Topuk çatlağına ne iyi gelir?
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Topuk çatlakları neden olur? Topuk çatlağına ne iyi gelir?

Topuk çatlağı tedavi edilmezse ne olur? Topuk çatlağı belirtileri nelerdir? Topuk çatlağına ne iyi gelir? Topuk çatlağı için maskeler nelerdir? Topuk çatlağı neden olur?

Topuk çatlakları neden olur? Topuk çatlağına ne iyi gelir?
01.07.2020 16:53 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:56

Ayak topuklarında oluşan sert görünüm pek önemsenme de oldukça kötü bir görüntü oluşur. İlk belirtilerde tedavi edilmeye başlanmalıdır. Ayak topuğunda pul pul dökülmeler, kaşıntı, kızarıklık ve kanama gibi belirtiler topukta oluşmuş sağlık problemine işarettir. Düzenli olarak nemlendirilmeli ve bakım yapılmalıdır. İleri seviyede ise maskeler ile tedavi edilmelidir. Evde kendi yöntemlerinizle tedavi edilmediğinde doktora başvurulmalıdır.

TOPUK ÇATLAMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Pul pul dökülmeler meydana gelir

-Ayakta kaşınma ve kızarıklık olur.

-Deride sertleşme olur.

-İleri seviyede çatlak mevcut ise kanama meydana gelir.

Topuk çatlakları neden olur? Topuk çatlağına ne iyi gelir?

TOPUK ÇATLAĞINA NE İYİ GELİR?

Nemlendirici topuk çatlaklarında ilk akla gelen tedavi yöntemidir. Oluşan çatlaklar iyi nemlendirmediği takdirde acıya ve kanamaya neden olur. bu nedenle topukları çatlamalar meydana gelmeden nelendirmek gerekmektedir. Duş sonrası bütün vücut nemlendirilmelidir.

Limon topuk tedavisine önemlidir. Asidik özelliği nedeniyle topuktaki mikropları önler. Ilık su ile beraber limon suyunu topuklara sürüp 15 dakika sonra yıkamalısınız.

Vazelin alternatif nemlendirici görevindedir. İyi nemlendirme özelliğinden dolayı tercih edilir. Vazelin hem uygun fiyatlı hemde etkili bir üründür. Düzenli olarak sürüldüğü takdirde faydasını görebileceğiniz ürün,kolay ulaşımı ile de tercih edilir.

Aloe vera jeller düzenli olarak gece yatmadan topularınıza sürün. E ve C vitamini içeren bu jel, ileri safhadaki yaralara dahi iyi gelecektir. Çatlayan ve kanayan yaraların hızlı iyileşmesini sağlar.

Karbonat vücuttaki ölü deriyi yok etmede etkili üründür. Masaj yaparak 10 dakika topuklara uygulandığında gözle görülür sonuçlar olacaktır.

Topuk çatlakları neden olur? Topuk çatlağına ne iyi gelir?

TOPUK ÇATLAĞI İÇİN MASKELER NELERDİR?

Muz ile hazırlanan topuk maskesi;

Muz topuk tedavisinde etkili ürünlerden biridir. Ezdiğiniz muzu az miktarda zeytinyağı ile birleştirin. 40 dakika bekledikten sonra ılık su ile yıkayıp nemlendirici sürün. Her hafta düzenli şekilde bu maskeyi uyguladıktan sonra çatlakların azaldığını göreceksiniz.

Bal ile hazırlanan topuk maskesi;

Bal içerdiği vitaminler sayesinde ayakta oluşmuş çatlaklara iyi gelir. Ilık su dolu kaba, 3 yemek kaşığı bal ekleyip iyice karıştırın. Ayaklara sürüldükten 30 dakika sonra yıkamanız yeterli olacaktır. Nazikçe ovalayarak duruladıktan sonra nemlendirici sürmeyi unutmayın.

Gül ve gliserin ile hazırlanan topuk maskesi;

Gül ve gliserin karışımı topuk çatlağı problemi çeken kişilere sıklıkla tavsiye edilir. Cildi nemlendirir ve yumuşatır. İçerisinde E, A, C VE D vitamini bulunan gül ve gliserini karıştırıp topuklara sürmek yeterli olacaktır.

Topuk çatlakları neden olur? Topuk çatlağına ne iyi gelir?

TOPUK ÇATLAĞI TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Çatlaklar tedavi edilmediği takdirde mikropların vücuda girmesi kolaylaşır. Enfeksiyon riski artar. Çatlak olan bölgede açık sinir uçları daha çok olur ve bu durum kişide ağrıya neden olur.

Topuk çatlakları neden olur? Topuk çatlağına ne iyi gelir?

TOPUK ÇATLAKLARI NEDEN OLUR?

-Yaz aylarında havanın sıcak ve kurak olması ayakta, özellikle ayak topuğunda çatlaklara sebep olur. Yaz aylarında sandalet ve açık ayakkabılar çatlamalarda artışlara sebep olur.

-Yeterince nemlenmemiş deri çatlar ve acılara sebep olur. Ayakta bulunan deri ser ve kurudur. Bu yüzden günlük iyi bir nemlendirici ile ayaklar nemlendirilmelidir.

- Vitamin eksikliği deride çatlaklara sebep olur. Test yaptırıp ona göre beslenme düzeni oluşturmalısınız.

-Ayakta uzun süre durmak, çatlaklara sebep olur. Ayakta çalışmak zorundaysanız belli aralıklar ile oturmalısınız.

-Obezite vücutta en çok ayaklara baskı yaptığı için, bu bölgede problem daha fazla olacaktır. Kilo ile beraber ayaklar genişler. Eğer ayaklar yeteri kadar esnek değilse çatlaklar fazla olacaktır.

-Ayakkabı seçimi, ayakta oluşabilecek problem için önemlidir. Sandalet tarzı açık ayakkabılar, ayağın yayılmasına sebep olduğu için çatlak oluşmasına neden olur. Giyinmek isterseniz gerekli bakımları yapmanız gerekmektedir.

-Genetik nedenler ayakta çatlaklar oluşmasına neden olur. Gerekli bakımları yaptığınız halde oluşmuş çatlakların büyük nedeni genetiktir.

Topuk çatlakları neden olur? Topuk çatlağına ne iyi gelir?

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