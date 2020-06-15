Topraksız tarımla çilek rekoltesini dörde katladı
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Topraksız tarımla çilek rekoltesini dörde katladı

Antalya'nın Aksu ilçesinde topraksız tarımla çilek üretimini dörde katlayan Fatih Şen, ürünlerini Rusya, Ukrayna ve Avrupa'ya ihraç etmeye hazırlanıyor.

15.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:33

Antalya'nın Aksu ilçesinde topraksız tarımla çilek üretimini dörde katlayan Fatih Şen, ürünlerini Rusya, Ukrayna ve Avrupa'ya ihraç etmeye hazırlanıyor.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olduktan sonra ABD'de çilek üretimi üzerine eğitim alan Fatih Şen, Aksu'da 20 dönümlük alanda topraksız ve katlı çilek serası kurdu.

Modern sistemle serasında ürünlerini almaya başlayan Şen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına gönderdi.

Yurt dışından gelen talebi Kovid-19 nedeniyle karşılayamayan Şen, normalleşme sürecinde ürünlerini yurt dışına ihraç etmeye hazırlanıyor.

Şen, AA muhabirine, çileğin pazar değerinin yüksek olduğunu, kurduğu serada daha az suyla ve gübreye ihtiyaç duymadan üretim yaptığını söyledi.

Topraksız tarımla çilek bitkisini, yabani otlardan, topraktaki zararlı mikro organizmalarından koruduklarını aktaran Şen, "Toprakta birim alana bir fidan dikilirken, bizim kurduğumuz sistemde 3-4 birim ekim yapılabiliyor. Bu sera 20 dönüm ama 80 dönümlük verime eş değer." dedi.

"Yurt dışından çok talep var"

Şen, gerçekleştirdikleri üretimde çileğe hormon ya da GDO uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Dünyada tarım alanlarının azalmasıyla dikey tarımın önem kazanmaya başladığına dikkati çeken Şen, "Ürünlerimiz iç pazardaki yerini aldı. Yurt dışından da çok talep var. Rusya, Ukrayna ve Avrupa ülkelerinden ihracata yönelik talepler aldık." ifadelerini kullandı.

Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal ise çilek üretiminde son yıllarda ciddi mesafe kaydettiklerini, ilçede yaklaşık 1500 dekar alanda üretim yapıldığını bildirdi.

Topraksız tarımın da ön plana çıktığına işaret eden İnal, "Üretimin topraksız ve katlı olması birim alandaki verimi artırıyor ve normal çilek üretiminden 4 kat daha fazla verim alınabiliyor. İlçemizdeki çilek üretimini 2 bin 500 dekara çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Topraksız tarımla çilek rekoltesini dörde katladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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