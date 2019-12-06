Topraksız jeotermal seracılık projesi Akyazı'da hayata geçirilecek

06.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:42

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye'de örnek olacak topraksız jeotermal seracılık projesini Akyazı'da gerçekleştireceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe belediyeleriyle Akyazı'da yapılan istişare ve koordinasyon toplantısına Vali Ahmet Hamdi Nayir, Yüce, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci ve BELPAŞ Genel Müdürü Osman Çelik katıldı.

Teknik birimlerin birlikte çalışacakları noktaların belirlendiği toplantıda konuşan Yüce, "Gayretimiz, şehrimize olan hizmet sevdamız ile çalışmaya devam edeceğiz. Birlikteliğimizi muhafaza edecek, istişareyi önceleyeceğiz. Türkiye'de örnek olacak topraksız jeotermal seracılık projesini de Akyazı'da inşa edeceğiz" ifadesini kullandı.

Akyazı'da gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili bilgi paylaşımında bulunan Başkan Yüce, şunları kaydetti:

"Bölgemizde tarımsal kalkınmanın öncülüğünü yapacak projeye en kısa zamanda başlıyoruz. Sadece tarıma değil istihdam konusunda da Akyazı'ya ve şehrimize katkı sağlayacak. Çalışmaları Sakarya'mıza yaraşır şekilde titizlikle sürdürüyoruz."

Kaynak: AA