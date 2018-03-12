Toprağın Kadını"Dünya Birinciliğini Hedefliyor - Bilecik

HARUN KAYMAZ - Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu köyünü ekoturizmle tanıştıran, binlerce kitap okuması dolayısıyla "Sıra dışı okur" ödülü alan Bedriye Engin, Fransız Yves Rocher Vakfı'nın organize ettiği "Toprağın Kadınları" yarışmasında 11 kadın arasından birinci gelmek için destek bekliyor.

Kitaplardan öğrendiği ekoturizm projesini 6 yıl önce hayata geçirdiği köyündeki kadınların, kent yaşamından uzaklaşarak bölgeye gelen turistlere ev sahipliği yapmalarının kapısını açan Engin, birlikte para kazanmaya başlayınca erkekleri de işlerine dahil etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2012 yılında düzenlediği bir yarışmada "Bilecik'in en temiz köyü" seçilen Kurşunlu'da ikamet eden, kütüphaneden edindiği 3 bine yakın kitabı okuduğundan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce 2013'te "Sıra dışı okur" seçilen 56 yaşındaki Engin'in turizm alanındaki girişimi ve örnek kişiliği medyaya yansıyınca ülke genelinde tanınır hale geldi.

Bedriye Engin'in Ankara Üniversitesinden bir öğretim üyesinin tavsiyesi ve bir mimarın desteğiyle hazırladığı "Eko Köy Turizmi Projesi", Yves Rocher Vakfı'nın yürüttüğü "Dünyayı Değiştiren Kadınlar" başlıklı çalışma kapsamında düzenlenen "Toprağın Kadınları" yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Birincilik ödülü 10 bin avroyu Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğunda düzenlenen etkinlikte alan Engin, kazandığı bu parayı yine turizm alanında yatırım için harcadı.

11 kadın arasından birinci olabilir

Türkiye'den Engin'in yanı sıra İspanya, İtalya, Fransa, Fas, Meksika, İsveç, Portekiz, Almanya, Rusya ve Ukrayna'dan kadınlar, projeleriyle dünya birincisi olmayı bekliyor.

Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın projesinin toprakla ilgili girişimci kadınlara destek olmayı hedeflediğini belirterek, "Dört özellik istiyorlar. Birincisi doğa ile insanı buluşturmak, ikincisi çok çeşitlilik, üçüncüsü sürdürebilirlik, dördüncüsü de bu alanda ödül almak. Bunların hepsi bizde mevcut olunca Türkiye birincisi oldum ve şimdi dünya birinciliğini bekliyorum." dedi.

Türkiye birinciliği ödülünü 7 Mart'ta aldığını aktaran Engin, şöyle devam etti:

"Hedefim dünya birinciliği, kazanacağıma inanıyorum. Kazanırsam bir 10 bin avro daha alacağım. Bir de halk oylaması yarışması var, onda da birinci durumdayım. Vakfın internet sitesi üzerindeki oylama 9 Mart'ta başladı 26 Mart'ta sona erecek. Eğer halk beni sosyal medyada oylarsa 5 bin avro da oradan gelecek. Pasaportlarımız, vizelerimiz hazır. 4 Nisan'da eşimle Fransa'da olacağız. Orada dünya birincisinin kim olduğunu açıklayacaklar. İnşallah ben olurum."

"Ben mutluyum, ekip mutlu"

Projenin asıl amacının "mutlu kadın" olduğuna dikkati çeken Engin, "Ben mutluyum, ekip çok mutlu. Bu mutlu kadınlar grubuna biraz daha mutlu kadın eklemek istiyorum. Esnaf da kazanıyor, köylü de. Herkes kazanıyor. İnsanların hayatına dokunmak çok önemli. Hakikaten çok mutlu kadınlar." ifadesini kullandı.