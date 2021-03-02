"Toprağın altındaki mucize Zencefil" projesi başladı

Tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler tarafından öğrenilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nca 2015 yılından itibaren "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı yürütülüyor.

Tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler tarafından öğrenilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nca 2015 yılından itibaren "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı yürütülüyor.

Program kapsamında İl Müdürlükleri ve Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri işbirliği ile hazırlanan projeler Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından destekleniyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bilecik İl Müdürlüğü ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan "Toprağın Altındaki Mucize "Zencefil Projesi", 2021 yılı yatırım programına alınarak Bilecik'te uygulanmaya başlandı.

Proje kapsamında Osmaneli ve İnhisar ilçelerindeki kadın çiftçilere yönelik il müdürlük toplantı salonunda online eğitim gerçekleştirildi.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli Dr. Fatma Uysal Bayar tarafından "Zencefil Yetiştiriciliği" ile ilgili sunum gerçekleştirildi ve sonrasında kadın çiftçilerin soruları yanıtlandı.

Bu projeyle ülke ve il için alternatif bir ürün olan zencefil bitkisi denemesi yapılarak kadın çiftçilerin alternatif bir bitkiyle tanışmaları sağlanması hedefleniyor. Ayrıca ürün yelpazesi geniş olan Bilecik tarımına yeni bir ürün daha kazandırmak amaçlanıyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "İlimizdeki kadın çiftçilerimiz başta olmak üzere tüm çiftçilerimizin yüksek gelir getirecek zencefil bitkisini üretmelerini hedeflemekteyiz. Projemizin ilk aşaması olan zencefil dikimleri, il müdürlüğümüz tarafından ekonomik destekle sağlanan tohumlukların il müdürlüğümüz ekiplerinin teknik desteği ile Osmaneli ve İnhisar ilçelerimizde kadın çiftçilerimizle birlikte tamamlanmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz