Toprağı kaldıran İsrailli bilim adamları havalara uçtu! Dev yapı, tam 1900 yıl saklı kalmış

İsrailli arkeologlar, her ikisi de yaklaşık 1900 yıl öncesine ait olan bir endüstriyel yapı ve onun yakınında bulunan bir mezarlık keşfetti. Söz konusu yapı, ülkenin orta kesimindeki Yavne kentinde keşfedilen, zamanında Yahudilerin en yüksek yasama meclisi olan Sanhedrin(Roma Filistini'nde çalışan Yahudi Konseyi) döneminden kalma ilk yapı oldu.

ROMALILAR ELE GEÇİRDİ

Sanhedrin, yaklaşık 2 bin yıl önce Kudüs'ün Romalılar tarafından ele geçirilmesinin ardından Yavne'ye taşındı. Araştırmacılar, binada tebeşir taşından kaplar bulunduğunu ve bunun, bina sakinlerinin ritüel temizliğiyle ilgili Yahudi yasalarını yerine getirdiklerini açık biçimde kanıtladığını söyledi.

ÖZENLE YERLEŞTİRİLMİŞ MEZARLAR

Belli aralıklarla özenle yerleştirilmiş onlarca mezarın bulunduğu mezarlık ise binaya yaklaşık 70 metre uzaklıkta bulunuyor. Mezarların bazıları tabut veya lahit şeklinde, çoğunlukla taştan yapılmış, sadece biri kurşundan yapılmış.

YAHUDİLERE AİT ÖNEMLİ BİLGİLER

Araştırmacılar, söz konusu mezarların kentin Yahudi toplumuna ait olduğunu ve incelikle işlenmiş olanların Yavne'nin Yahudi bilgelerine ait olabileceği belirtiyor.

Xinhua - Son Dakika Haberleri

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