TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KONULU ÇALIŞMALARI ÖDÜL GETİRDİ

Araştırma MerkezleriTOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KONULU ÇALIŞMALARI ÖDÜL GETİRDİÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HİR BÖLÜM BAŞKANIPROF. DR. ZEYNEP KARAHAN USLU'YA'TÜRKİYE'NİN EN'LERİ ÖDÜLÜÇankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü (HİR) Başkanı Prof. Dr.

Araştırma Merkezleri

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KONULU ÇALIŞMALARI ÖDÜL GETİRDİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HİR BÖLÜM BAŞKANI

PROF. DR. ZEYNEP KARAHAN USLU'YA

'TÜRKİYE'NİN EN'LERİ ÖDÜLÜ

Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü (HİR) Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, Ekonomize Dergisi'nin bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği 'Türkiye'nin En'leri Ödül Töreni'nde, toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığına yönelik çalışmaları dolayısıyla ödüle değer görüldü.

Bahçeköy'deki Mehmet Akif Ersoy Tabiat Park'ında gerçekleştirilen Ekonomize Dergisi'nin ödül töreninde istihdama, üretime, yatırıma, kalkınmaya ara vermeden çalışan, projelerini devam ettiren kurum ve girişimcilere ödül verildi.

AÇILIŞ KONUŞMASINI PROF. DR. USLU YAPTI

İş, siyaset, sağlık, sanat, spor ve cemiyet hayatını bir araya getiren 14'üncü Türkiye'nin En'leri Ödül Töreni'nde 'Kadın Girişimciliği' konusuna ağırlık verildi. 'Toplumsal cinsiyet eşitliği', 'kadınların girişimciliği' ve 'çevreyi koruma' konularının gündeme geldiği törenin açılış konuşmasını Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı ve UNESCO TMK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu yaptı.

"KADININ YÜKSELİŞİ ÜLKENİN İLERLEME DÜZEYİNİ BELİRLİYOR"

Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığına yönelik çalışmaları dolayısıyla 'Türkiye'nin En'leri Ödülü'ne layık görülen Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, kadınların iş ve toplumsal hayat içinde eşit konumlanmaları gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Uslu, "Kadınların yükselişi sadece kişisel hedeflerine, kendilerini gerçekleştirme amaçlarına hizmet etmiyor. Bu tüm ülkenin kalkınma ve ilerleme düzeyini belirliyor. Nasıl ki tek kanatlı bir kuş uçamaz, Türkiye'de de ancak nüfusun yarısını oluşturan kadınlar iş ve toplumsal hayatın içinde eşit konumlanırsa hedeflere ulaşılabilir. Bugünün temasını çok beğendim. Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında çeşitli faaliyetlerle siyasal, sosyal ve akademik zeminlerde gelişmiş bir hayatım var. Böyle bir temsil göreviyle de katkılarımızı her daim devam ettirmeye çalışıyoruz. " diye konuştu.

Duyuru Ekleme Tarihi : 01. 09. 2021 11: 07

Kaynak: Habermetre