Toplum Destekli Polis ekiplerinden anlamlı ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Toplum Destekli Polis ekiplerinden anlamlı ziyaret

04.10.2020 17:01 | Son Güncelleme: 04.10.2020 17:07

Toplum Destekli Polis ekiplerinden anlamlı ziyaret Polis ekipleri 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle...

Toplum Destekli Polis ekiplerinden anlamlı ziyaret

Polis ekipleri 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'na anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Fatih'te bulunan Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret eden ekipler barınakta bulunan hayvanları sevip mama verdi. Ekipler gelen ziyaretçilere İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Haydi' uygulaması hakkında bilgi verdi. Ayrıca vatandaşlara emniyet teşkilatının hayvan hakları ihlallerine karşı almış olduğu önlemler hakkında da paylaşımlarda bulunuldu. Vatandaşlar da emniyet ekiplerinin bu ziyaretinden oldukça memnun olduklarını ifade etti.

"Emniyetin bu çalışmasını çok başarılı buluyorum"

Haydi uygulamasının herkes tarafından kullanılmasını tavsiye eden Özdemir Elvaş, " İnsan hakları, hayvan hakları, doğadaki yaşam değerli şeyler. Bugün de ailemle beraber Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret ettik. Düzenli olarak ziyaret etmeyi düşünüyoruz. Her canlının yaşam hakkı vardır. Biz insanoğlu olarak bütün canlılara değer vermemiz gerekiyor. İncitmemiz gerekiyor. Haydi uygulaması çok başarılı bir uygulama. Hayvanların ihtiyacı olduğu zaman bu uygulamayla yardım çağırabiliyorsak, herkesin uygulamayı bilinçli bir şekilde kullanmasını tavsiye ediyorum. Emniyetin bu çalışmasını çok başarılı buluyorum " diye konuştu.

"Polisler patili dostlarımızın da can yoldaşı"

Polis ekiplerinin bu ziyaretinin farkındalık adına çok güzel olduğunu belirten Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı yöneticisi Meral Olcay, " Kesinlikle satın almayın sahiplenin diyoruz. Bugün polis arkadaşlar bizi ziyaret etti. Haydi uygulamasından bahsettiler. Bu uygulamayı cep telefonuna indirerek hayvan hakları ihlallerini anında ihbar edebiliyoruz. Bu çok önemli bir çalışma. O nedenle herkes Haydi uygulamasını indirsin diyoruz. Barınaklara asla hayvanlarınızı terk etmeyin. Terk edilen her hayvan çok büyük travma yaşıyor. Farkındalık adına bu ziyaret çok güzel. Polisler sadece insanları değil, aynı zamanda patili dostlarımızın da can yoldaşı ve korumak için onlarla çalışmak müthiş bir şey " ifadelerini kullandı.

Toplum Destekli Polis ekiplerinden anlamlı ziyaret
Toplum Destekli Polis ekiplerinden anlamlı ziyaret
Toplum Destekli Polis ekiplerinden anlamlı ziyaret
Toplum Destekli Polis ekiplerinden anlamlı ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPER SUAT TUTAŞI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Abdulhekin Ayhan
Magazin İrem Sak Ebru Şallı Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Falcao Samatta Ahmet Ağaoğlu Ali Palabıyık Robert Prosinecki
Daha Fazla İtfaiye Azerbaycan Sosyal Medya Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Toplum Destekli Polis ekiplerinden anlamlı ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 17:07:13. #1.15#
title