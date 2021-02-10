Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, yüz yüze eğitim öncesi ailelere önerilerde bulundu

Kendisini bir anda metronun önüne attı! Dehşet anları saniye saniye kamerada

Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okullarda yüz yüze eğitim öncesinde ailelere, maskeyle kitap okuyarak ve oyun oynayarak çocuklarına öncülük etmelerini önerdi.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okullarda yüz yüze eğitim öncesinde ailelere, maskeyle kitap okuyarak ve oyun oynayarak çocuklarına öncülük etmelerini önerdi.

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini de yürüten İlhan, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerle ana sınıfları ve köy okullarında 15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitim öncesi ailelere tavsiyelerini anlattı.

Salgınla mücadelede maske takılması, hijyene dikkat edilmesi, fiziksel mesafenin korunması ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gibi bireysel tedbirlere uyumun hayati önem taşıdığının altını çizen İlhan, sürecin ancak ve ancak herkesin sorumluluk içinde hareket etmesiyle atlatılmasının mümkün olduğunu vurguladı.

Köy okulları ve anaokullarında 15 Şubat'ta, ilkokullar ile 8 ve 12. sınıflarda ise 1 Mart'ta yüz yüze eğitime geçileceğini hatırlatan İlhan, tedbirlere uyum konusunu, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve ailelerin dayanışmayla yürütmesi ve bireysel önlemlerden asla taviz verilmemesi gerektiğine işaret etti.

"Çocuklara maskeyle yapabilecekleri aktiviteler konusunda öncülük edilmeli"

Prof. Dr. İlhan, Sağlık Bakanlığının, okullarda alınacak önlemleri içeren "Toplumda Salgın Yönetimi Rehberi" hazırlandığını, Milli Eğitim Bakanlığınca da okullarda maske ve dezenfektan bulundurulması, sınıflarda kalabalığa izin verilmemesi, toplu bir araya gelinecek etkinliklerden kaçınılması gibi tedbirlerin belirlendiğini hatırlattı.

İlhan, velilerin de bulaş riskinin önlenebilmesi için bazı kurallara uymaları gerektiğini bildirdi.

Çocuklarını okula bırakan velilerin, sınıfa girmeyerek okul dışında beklemesinin uygun olduğunu dile getiren İlhan, şöyle devam etti:

"Çünkü biz beklediğimizde diğer veliler de bekliyor ve kalabalık oluşuyor. Özellikle okul çıkışlarında kalabalık oluyor. Aileler, çıkışta bir araya geliyor, sohbet ediyorlar, kimi veliler yasak olmasına rağmen maalesef sigara içiyor, maskelerini aşağı indirmiş olabiliyorlar. Bu risklerden kaçınmak gerekiyor.

Bunun ötesinde çocuklara hafta sonlarında maskeyle yapabilecekleri aktiviteler konusunda öncülük edilmeli. Örneğin, maskeyle kitap okuma, maskeyle oyun oynama konusunda çocuklarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Bu şekilde okula gittiklerinde de maskeyle hayatlarını sürdürebileceklerini öğrensinler. Yine çocuklarımıza, okullarında bir şey yiyecek ve içeceklerse daha tenha bir yerde yapmalarını, maskelerini hemen içtikten, yedikten sonra takmalarını, el hijyenine dikkat etmelerini ve tuvalette kalabalık yapmamaları gerektiğini öğretmemiz gerekiyor."

Herkesin sorumluluk alması gereken bir dönemin daha yaşanacağını ifade eden İlhan, servislerle ilgili kuralların da belli olduğunu, dezenfektan kullanımı, oturma düzeninin ayarlanması gibi tedbirlerle sürecin en az enfeksiyon riskiyle atlatılabileceğini söyledi.

"Tam olarak okulların açılmasına hazırız, yeter ki kurallara uyalım"

Okulda bir enfeksiyon tespit edildiğinde nasıl yol izleneceğinin de net şekilde tanımlı olduğunu dile getiren İlhan, "Tedbirlere ilişkin bütün bileşenler hazır. Tam olarak okulların açılmasına hazırız ama yeter ki kurallara uyalım." dedi.

İlhan, evde de dikkatli olunması uyarısında bulunarak çekirdek aile dışında kimseyle bir araya gelinmemesi, hafta sonlarında bir yerde toplanılmaması gerektiğini kaydetti.

Prof. Dr. İlhan, "Cumartesi-pazar günleri insanlar bir araya geliyor ve salı-çarşamba günlerinde vakalarda artış oluyor. Hele ki bu dönemde çocukların da enfeksiyon taşıyıcısı olabileceği düşünüldüğünde bir araya gelinmemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlhan, kapalı ortamların iyi havalandırılmasının da önemli olduğunun altını çizdi.

Çocukların okul sonrası temizliğine özen gösterilmesi gerektiğini belirten İlhan, "Herkesin her gün çocuğuna duş yaptıracak imkanı olmayabilir ama el-yüz temizliği ve kıyafetlerin farklı bir yerde muhafaza edilmesi yaklaşımlarına dikkat edilmesiyle süreç en hasarsız biçimde atlatılacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren