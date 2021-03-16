Toplu ulaşım araçlarına gün boyu dezenfeksiyon

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte toplu ulaşım araçlarındaki temizlik ve hijyen çalışmalarını sıklaştırdı. Otobüslerde, gemilerde, metro ve tramvay araçlarında; insan ve çevre sağlığına zararı bulunmayan su bazlı temizlik ürünleri ile gün boyu aksatılmadan yapılan dezenfeksiyon çalışmaları, pandemiyle mücadele kapsamında aylardır titizlikle sürdürülüyor.

Kontrollü normalleşme süreciyle kamuda esnek çalışma uygulamasının son bulması, okullarda bazı sınıfların yüz yüze eğitime geçmesi, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik kısıtlamaların gevşetilmesi ve gıda hizmeti veren mekanların sınırlı da olsa açılmasıyla birlikte sosyal hayat canlandı. İzmir'de bu canlılık toplu ulaşım araçlarını kullananların sayısını da bir anda yüzde 30'lara varan oranlarda artırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı; ESHOT, İZULAŞ, Metro, Tramvay ve İZDENİZ'in yanı sıra TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN'da, toplum sağlığını koruma adına anlık ve günlük hijyen ve dezenfeksiyon faaliyetleri daha da sıklaştırıldı.

Her seferden sonra temizlik

ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri, hem seferlerden sonra hem de gün sonunda garajlarda, insan ve çevre sağlığına zararı bulunmayan su bazlı temizlik ürünleri ile virüslerden ve bakterilerden arındırılıyor. Metro vagonları Fahrettin Altay İstasyonu'nda; Karşıyaka Tramvay araçları Alaybey Durağı'nda ve Konak Tramvay araçları da Halkapınar Durağı'nda, her seferden sonra ve gün sonunda en ince ayrıntısına kadar dezenfekte ediliyor. İZDENİZ'de de yolcu gemileri, araba vapurları ve iskeleler, gün içinde sürekli temizleniyor. Gün sonunda da tüm gemiler ve iskeleler, gece vardiyasında görev yapan temizlik personeli tarafından dezenfekte edilip ertesi güne hazırlanıyor. TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN tren setleri ile istasyonlar, her gün rutin detaylı temizliğin yanı sıra düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Teması azaltmak için tren seti kapıları otomatik açılıyor.

Tüm ulaşım araçlarında rutin temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetlerinin yanı sıra özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanabilecek yoğunlukların en aza indirilmesi amacıyla sefer sayıları artırıldı. Yolcuların, araçlara, istasyonlara ve iskelelere maskesiz girişlerine kesinlikle izin verilmezken, el dezenfeksiyon aparatları da aktif olarak kullanılıyor. Aktarma merkezlerinde, istasyonlarda ve iskelelerde sık sık tekrarlanan anonslarla maske, mesafe ve hijyen uyarıları yapılıyor.

HES kodu kontrolü de var

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve İçişleri Bakanlığı Genelgesi uyarınca toplu ulaşım araçlarına yalnızca HES kodu tanımlanmış İzmirim Kartlar ile biniş yapılabiliyor. Elektronik Ücret Toplama Sisteminin Sağlık Bakanlığı veri tabanıyla anlık bağlantısı sayesinde, hasta ya da temaslı listelerinde olan vatandaşların tespiti anında yapılıyor. Bu kişilerin, toplu ulaşım araçlarına binişine izin verilmiyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı