Toplu balık ölümlerine inceleme başlatıldı

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Hacı Hıdır Barajında yaşanan toplu balık ölümlerine yönelik inceleme başlatıldı. Siverek Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin ilk tespitlerine göre balık ölümlerinin nedeni suda azalan oksijen seviyesi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Hacı Hıdır Baraj Göleti'nde meydana gelen toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Durumu fark eden çevre sakinleri ve çobanlar, durumu Siverek Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bildirdi.

Toplu ölümlerin yaşandığı bölgeye giden ekipler, balık ölümlerinin sebebinin incelenmesi amacıyla sudan numune aldı. İlk tespitlere göre ölümlerin nedeni sudaki oksijen seviyesinin azalması.

Siverek Belediyesi çevre mühendisi Şükrü Karaca, bölgede yağış olmaması nedeniyle kuraklık yaşandığını, barajdaki su seviyesinin çok düştüğünü, bu yüzden de balıkların dar bir alanda sıkıştığını belirtti.

Karaca, "Durum böyle olunca su içerisindeki oksijen miktarı azaldı ya da bitme seviyesine geldi. Yaşanan toplu balık ölümlerinin oksijen seviyesinin yetersizliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. " dedi.

Sudan alınan numunelerin detaylı incelemesi sürüyor. Şanlıurfa siverek baraj balık ölüm

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