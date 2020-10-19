Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita

19.10.2020 13:53 | Son Güncelleme: 19.10.2020 14:25

Ateşkese rağmen sivillere saldıran Ermenistan'a cevabı cephede vermeye devam eden Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısı 78 olarak açıklandı. Ortaya çıkan haritada; bölgede kurtarılan noktalar, çatışmaların devam ettiği yerler ve işgal altındaki yerleşim yerleri görülüyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül'de patlak veren çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Dağlık Karabağ üzerinde süren çatışmalarda Azerbaycan, özellikle Türk yapımı insansız hava araçlarını kullanarak sahada büyük bir üstünlük elde etmiş durumda.

MÜHİM NOKTADAKİ KÖPRÜYE AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKİLDİ

Bu kapsamda şimdiye kadar Cebrail ve Füzuli illerini işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu, dün de Ermenistan'ın işgalindeki bölgelerle İran bağlantısını kesmek için harekete geçmiş; Hüdaferin Köprüsü'ne bayrağını dikmişti. Öte yandan Şuşa, Hankendi ve Hocavend eksenlerinde de Azerbaycan ordusunun ilerleme kaydettiği rapor edildi.

Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita

CEBRAİL KENTİYLE BİRLİKTE 11 KÖY KURTARILDI

Cebrail şehrinin batısında büyük bir ilerleme kaydeden Azerbaycan ordusu, İran sınırındaki Amirvarli, Sultanlı, Alikeykhanlı, Maşanlı, Hasanlı, Halefli, Hudaferin, Mastalibeyli, Kumlaq, Güvercin Veyselli ve Kel Mammad yerleşimlerinde kontrolü sağladı.

FUZULİ KENTİ İLE KURTARILAN KÖYLER

Gazeteci Ceyhun Aşirov'un haritasına göre Fuzuli ilinde kurtarılan bölgeler: Goçahmedli, Çim, Çuvarlı, Pirahmedli, Musabeyli, Hafifçe, Dadali köyleri, Fizuli şehir, Arış, Karadağ, Leydi Bahar, Karakollu,

HOCAVEN İLİNDE KURTARILAN KÖYLER

Hocaven ilinde kurtarılan köyler: Hırmancık, Ağbulak, Ahullu, Edişe, Düdükçü, Edilli, Çirakuz, Bulutan, Melikcanlı, Kemertürk, Teke ve Tağaser.

Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita

İlgili Haberler

Moskova'daki Dağlık Karabağ zirvesinden ilk fotoğraf
Moskova'daki Dağlık Karabağ zirvesinden ilk fotoğraf
Moskova'daki Dağlık Karabağ zirvesinden ilk fotoğraf (EK)
Moskova'daki Dağlık Karabağ zirvesinden ilk fotoğraf (EK)
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 6 köy daha işgalden kurtarıldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 6 köy daha işgalden kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Mustafa Akıncı Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Yekta Kopan Erdem Tepegöz İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Metin Oktay Eddie Newton Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Kıbrıs Göztepe Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 14:25:20. #1.15#
title