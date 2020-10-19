Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita

Ateşkese rağmen sivillere saldıran Ermenistan'a cevabı cephede vermeye devam eden Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı yerleşim yeri sayısı 78 olarak açıklandı. Ortaya çıkan haritada; bölgede kurtarılan noktalar, çatışmaların devam ettiği yerler ve işgal altındaki yerleşim yerleri görülüyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül'de patlak veren çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Dağlık Karabağ üzerinde süren çatışmalarda Azerbaycan, özellikle Türk yapımı insansız hava araçlarını kullanarak sahada büyük bir üstünlük elde etmiş durumda.

MÜHİM NOKTADAKİ KÖPRÜYE AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKİLDİ

Bu kapsamda şimdiye kadar Cebrail ve Füzuli illerini işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu, dün de Ermenistan'ın işgalindeki bölgelerle İran bağlantısını kesmek için harekete geçmiş; Hüdaferin Köprüsü'ne bayrağını dikmişti. Öte yandan Şuşa, Hankendi ve Hocavend eksenlerinde de Azerbaycan ordusunun ilerleme kaydettiği rapor edildi.

CEBRAİL KENTİYLE BİRLİKTE 11 KÖY KURTARILDI

Cebrail şehrinin batısında büyük bir ilerleme kaydeden Azerbaycan ordusu, İran sınırındaki Amirvarli, Sultanlı, Alikeykhanlı, Maşanlı, Hasanlı, Halefli, Hudaferin, Mastalibeyli, Kumlaq, Güvercin Veyselli ve Kel Mammad yerleşimlerinde kontrolü sağladı.

FUZULİ KENTİ İLE KURTARILAN KÖYLER

Gazeteci Ceyhun Aşirov'un haritasına göre Fuzuli ilinde kurtarılan bölgeler: Goçahmedli, Çim, Çuvarlı, Pirahmedli, Musabeyli, Hafifçe, Dadali köyleri, Fizuli şehir, Arış, Karadağ, Leydi Bahar, Karakollu,

HOCAVEN İLİNDE KURTARILAN KÖYLER

Hocaven ilinde kurtarılan köyler: Hırmancık, Ağbulak, Ahullu, Edişe, Düdükçü, Edilli, Çirakuz, Bulutan, Melikcanlı, Kemertürk, Teke ve Tağaser.