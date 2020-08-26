Topkaya yeniden başkan seçildi
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Topkaya yeniden başkan seçildi

Ardahan'ın Çıldır İlçesinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe teşkilatı olağan genel kurulunu gerçekleşti.

Topkaya yeniden başkan seçildi
26.08.2020 16:46 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:49

Ardahan'ın Çıldır İlçesinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe teşkilatı olağan genel kurulunu gerçekleşti. Toplantıya İl Başkanı Hülya Davutoğulları'nın yanı sıra Ülkü olacakları Ardahan şube Başkanı Serkan Yıldız ve İl yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Çıldır Kültür Merkezi toplantı salonunda Covid-19 tedbirleri ile gerçekleştirilen kongrede Topkaya tek aday olarak seçime giderek kullanılan oyların tamamını alarak yeniden İlçe Başkanı seçildi. Kongrede konuşma yapan İl başkanı Davutoğulları birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Çıldır İl delegelerinin katılımı ile gerçekleşen kongrede konuşan İlçe Başkanı Volkan Topkaya "Sultan Alparslan'ın Anadolu'nun kapılarını Türklere açtığı bu gün kongremizin gerçekleştirmenin gururu içerisindeyiz. Sultan Alparslan ile başlayan Mustafa Kemal ile devam ederek bu günlere gelecek Türk Yurdu olan kıldığımız topraklarımıza aradan binlerce yıl geçmesine rağmen halen daha bizi bu topraklardan gönderme çabası içerisinde olanlar var dün olduğu gibi bugünde yarında Anadolu Türk toprağı olarak kalacaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde Ülkümüze sadık kalarak geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz. Kongremize katılarak bizleri onurlandıran İl başkanıma, Ülkü ocakları başkanlarımıza, il yönetim kurulu üyelerimize ve siz delegelerimize teşekkür eder kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ederim" dedi

Kongre oy kullanma işlemi ile devam etti. Oy kullanma işleminde kullanılan oyların tamamını alan Volkan Topkaya tekrar başkan seçildi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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