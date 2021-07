Topkapı 'korku' geçidi

TOPKAPI alt geçidi paslı demirleri, küflü betonları ve yamulan duvarları ile korku saçıyor.

TOPKAPI alt geçidi paslı demirleri, küflü betonları ve yamulan duvarları ile korku saçıyor. Altından her gün binlerce aracın geçtiği, üstünde ise park ve tramvay durağı bulunan Topkapı alt geçidinin son hali korkutuyor. Alt geçidin üstü park olarak kullanılıyor ve burada bir de tramvay durağı yer alıyor. İçinde ise toplu taşıma durakları bulunuyor, araç trafiği ise günün her saatinde yoğun. Tedirginlik yaratan yaklaşık 40 yıllık geçit için uzmanlar küf ve neme karşı her yıl bakım yapılması, taşıyıcı sistemlerin gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyor.

KÜF, BAS, YAMUK BETONLAR

Topkapı alt geçidinin hemen girişinde tavanda demirlerin üzerindeki betonların dökülmüş ve paslanmış olduğu görülüyor.

İçeride ise yerlerde bulunan su birikintileri, duvarlardaki ve tavandaki küfün nedenini ortaya koyuyor. Alt geçidin birçok noktasında tavanda, taşıyıcı kolonlarda ve duvarlarda küf olduğu görülüyor. Geçidin bir başka korkutan görüntüsü ise duvarlarında ve tavanındaki betonlarda yamulma. Duvarlara bloklar halinde yerleştirilen beton blokların eğildiği görüyor. Bu beton parçaların tavanda birleştiği noktalarda ise beton parçalarının dökülmüş olması dikkat çekiyor.

"BETONARME TAŞIYICI SİSTEMLERİNİN EN BÜYÜK DÜŞMANI RUTUBET VE KOROZYON"Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen, bu tür yapıların taşıyıcı sistemlerinin en büyük düşmanının küf ve nem olduğuna dikkat çekerek, "Böyle alt ve üst geçitler özellikle trafiği çok olan yerlerde bir de deprem kuşağı üzerindeyseniz çok önemli. Binaların sağlamlığını etkileyen unsurlardan biri de sürdürülebilir süreç içinde bu binaların bakım ve korumalarının yapılmasıdır. Burası bir altgeçit, günde yüzbinlerce araç geçiyor içlerinde insanlar var, üstünde de bir hareket var. Bu tip binaların mutlaka betonarme taşıyıcı sistemlerinin en büyük düşmanı rutubet ve korozyon yani devamlı o taşıyıcı sisteme gelen su akıntılarıdır. Eğer çevreden, başka yerlerden gelen çevresel suları binanın taşıyıcı sistemlerinden uzaklaştırmadığınız takdirde, gerekli su ve nem izolasyonlarını sağlamadığınız takdirde bu binaların taşıyıcı sistemlerinde bulunan demirler mutlaka yılan kabuğu gibi soyulacak ve kesitleri daralacaktır. Bu daralma neticesinde de o binanın demir kesiti ufalacak ve taşıma kapasitesi düşecektir. O yüzden hep diyoruz; özellikle deprem kuşağında olan, çok yoğun trafiği olan alt ve üst geçitlerin, sanat yapılarının mutlaka süreç içinde bakım onarımlarım ve rehabilitelerinin mutlaka yapılması lazım, teknik analizlerinin yapılması lazım. Beklediğimiz Marmara depremine dayanıklı mı, değil mi, bunun testlerinin ve içinde bir korozyonlaşma var mı, yok mu tespitinin yapılıyor olması çok önemli" dedi.

"HER SENE BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILMASI ÇOK ÖNEMLİ"Nihat Şen, "Meşhur eski Topkapı Meydanı'nın altı bir yer altı geçidi. Ciddi bir sirkülasyon var, üstünde de var. Mutlaka bunun üstünden ve çevreden gelebilecek çevresel etkileri kontrol etmelerinde fayda var. Özellikle açık alana müsait olduğu için yağmur drenaj hatlarının ve giderlerinin mutlaka kontrol edilmesi lazım. Çatlaklar olabilir, tıkanmalar olabilir. Bunların her sene bakım ve onarımlarının yapılması çok önemli" şeklinde konuştu.

İBB BAKIM ONARIM YAPMIŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınan bilgiye göre Topkapı alt geçidindeki kronik su sızıntılarının önüne geçmek adına; İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, ilgili diğer birimlerimizle irtibatlı şekilde çalışmaları yürütüyor. Geçidin tamamı en son 2017 yılında boyanmış. Ekim 2020 tarihinde de hasarlı prekastların (cephe kaplama betonları) bakım ve onarımı, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğünce tamamlanmış. Kalan çalışmalar da Altyapı Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından yapılacak. Ayrıca yine Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü kalan harpuşta (dışarıdan etkilenen duvar ve çatı kenarlarına eğim verme ve yağmur suyunun akmasına yardımcı olan beton elemanı), bakım onarımlar programa alınmış. İBB ayrıca, sürekli su sızıntısı devam ettiği için boya çalışması yapılmasından kısa bir süre sonra tekrar kolon ve kiriş yüzeyleri kirlenmekte ve yapılan harpuşta imalatlarında bozulmalar meydana geldiğini belirtiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı