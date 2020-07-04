Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar nereli, ne zaman öldü? Tomris Uyar eserleri
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Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar nereli, ne zaman öldü? Tomris Uyar eserleri

Yazar Turgut Uyar'ın büyük bir aşkla sevdiği kendisi gibi yazar ve çevirmen Tomris Uyar hayatı araştırılıyor. İngiliz Kız Ortaokulu'nda eğitim gördükten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü tamamladı. İlk evliliğini Ülkü Tamer ile yapsa da evlilik uzun soluklu olmamıştır. Tomris Uyar oğlu kim?

Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar nereli, ne zaman öldü? Tomris Uyar eserleri
04.07.2020 11:49 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:53

Tomris Uyar, Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile birlikte Papirüs dergisinin kurucuları arasında yer aldı. Sayısız deneme, eleştiri ve tanıtım yazısı kaleme alan Uyar'ın eserleri ''Gündökümü'' adlı eserlerde toplandı. Başarılı edebiyatçının Hayrı Turgut Uyar adında bir oğlu bulunuyor.

TOMRİS UYAR KİMDİR?

Uyar, 15 Mart 1941 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk öykü yazarı ve çevirmen olarak adını duyuran Tomris Uyar, 1961 yılında İngiliz Kız Ortaokulu'nda, şimdiki adı Robert Kolej olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde eğitim gördü. 1963 yılında da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi.

Tomris Uyar kimdir? Tomris Uyar nereli, ne zaman öldü? Tomris Uyar eserleri

Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile beraber Papirüs dergisi kurucularından olan Uyar'ın deneme, eleştiri ve kitap tanıtma yazıları Yeni Dergi, Soyut, Varlık gibi dergilerde yer aldı. On öykü derlemesinden Yürekte Bukağı ile 1979, Yaza Yolculuk ile 1986 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazandı. 60'dan fazla eseri kitap haline getirilen Uyar'ın günlükleri, "Gündökümü" başlığı altında yayımlandı. İlk evliliğini şair Ülkü Tamer ile 1963'te yapan Tomris Uyar'ın evliliği kızları Ekin'in sütten boğulmasının ardından 1964'te son bulur.

KANSER NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Tomris Uyar, şair Turgut Uyar ile 1969'da dünyaevine girdi ve Hayri Turgut Uyar adında İTÜ'de öğretim görevlisi olan bir oğlu oldu. 2003 yılında yemek borusu kanseri nedeniyle vefat eden yazarın kabri Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır.

TOMRİS UYAR ESERLERİ

İpek ve Bakır (Bilgi, 1971)

Ödeşmeler (Sinan, 1973)

Dizboyu Papatyalar (Okar, 1975)

Gündökümü 1975 (Koza, 1976)

Yürekte Bukağı (Okar, 1979) - Sait Faik Hikâye Armağanı

Yaz Düşleri/Düş Kışları (Ada, 1981)

Sesler, Yüzler, Sokaklar (Hür, 1981)

Gecegezen Kızlar (Ada, 1983)

Büyük Saat (Can, 1984)

Rus Ruleti- Dön Geri Bak (1985)

Günlerin Tortusu 1980 - 1984, günce (Ada, 1985)

Yaza Yolculuk (Ada, 1986) - Sait Faik Hikâye Armağanı

Babayasaları, Anasözleri (Metis, 1989)

Yazılı Günler 1985 - 1988, günce (Can, 1989)

Sekizinci Günah (Can, 1990)

Otuzların Kadını (Can, 1992)

İki Yaka İki Uç (Gendaş, 1992)

Tanışma Günleri, Anları, günce (Can, 1995)

Aramızdaki Şey (Can, 1997)

İstanbul'da Zaman (Büke, 2000)

Gündökümü I - II (YKY, 2003)

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