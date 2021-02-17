Tomris Uyar kimdir? Kaç yaşında, nereli, neden vefat etmiştir? Eserleri nelerdir?

Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile beraber Papirüs dergisi kurucularından olan, Türk öykü yazarı ve çevirmen olan Tomris Uyar kimdir? Kaç yaşında, nereli, neden vefat etmiştir? Eserleri nelerdir? Tomris Uyar hayatı ve biyografisi nedir?

Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile beraber Papirüs dergisi kurucularından olan, Türk öykü yazarı ve çevirmen olan Tomris Uyar kimdir? Kaç yaşında, nereli, neden vefat etmiştir? Eserleri nelerdir? Tomris Uyar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TOMRİS UYAR KİMDİR?

Tomris Uyar (15 Mart 1941 - 4 Temmuz 2003), Türk öykü yazarı ve çevirmen. İngiliz Kız Ortaokulu'nda, şimdiki adı Robert Kolej olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde eğitim gördü (1961). İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi (1963).

Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile beraber Papirüs dergisi kurucularından olan Uyar'ın deneme, eleştiri ve kitap tanıtma yazıları Yeni Dergi, Soyut, Varlık gibi dergilerde yayımlandı. On öykü derlemesinden Yürekte Bukağı ile 1979, Yaza Yolculuk ile 1986 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazandı. 60'ı aşkın çevirisi kitaplaşan Uyar'ın günlükleri, "Gündökümü" genel başlığı altında, yayımlandı. Yürekte Bukağı ve Yaza Yolculuk öykü kitapları ile Sait Faik Hikâye Armağanı'nı aldı.

İlk evliliğini şair Ülkü Tamer ile 1963'te yapan Tomris Uyar'ın evliliği Ekin isimli kızlarının sütten boğulmasından sonra 1964'te son bulur.

Tomris Uyar, şair Turgut Uyar ile 1969'da evlendi ve Hayri Turgut Uyar isimli, İTÜ'de öğretim görevlisi olan bir oğlu oldu. 2003 yılında yemek borusu kanseri nedeniyle vefat eden yazarın kabri Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır.

ESERLERİ

İpek ve Bakır (Bilgi, 1971)

Ödeşmeler (Sinan, 1973)

Dizboyu Papatyalar (Okar, 1975)

Gündökümü 1975 (Koza, 1976)

Yürekte Bukağı (Okar, 1979) - Sait Faik Hikâye Armağanı

Yaz Düşleri/Düş Kışları (Ada, 1981)

Sesler, Yüzler, Sokaklar (Hür, 1981)

Gecegezen Kızlar (Ada, 1983)

Büyük Saat (Can, 1984)

Rus Ruleti- Dön Geri Bak (1985)

Günlerin Tortusu 1980 - 1984, günce (Ada, 1985)

Yaza Yolculuk (Ada, 1986) - Sait Faik Hikâye Armağanı

Babayasaları, Anasözleri (Metis, 1989)

Yazılı Günler 1985 - 1988, günce (Can, 1989)

Sekizinci Günah (Can, 1990)

Otuzların Kadını (Can, 1992)

İki Yaka İki Uç (Gendaş, 1992)

Tanışma Günleri, Anları, günce (Can, 1995)

Aramızdaki Şey (Can, 1997)

İstanbul'da Zaman (Büke, 2000)

Gündökümü I - II (YKY, 2003)