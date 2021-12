Tomb Raiders Trilogy sistem gereksinimleri! Tomb Raiders Trilogy kaç GB?

Square Enix'in geliştirdiği aksiyon macera oyunu olan Rise of the Tomb Raider : 20 Year Celebration sistem gereksinimleri neler? Rise of the Tomb Raider : 20 Year Celebration kaç GB? Shadow of the Tomb Raider : Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Shadow of the Tomb Raider : Definitive Edition kaç GB? Tomb Raider GOTY sistem gereksinimleri neler? Tomb Raider GOTY kaç GB? Detaylar haberimizde...

RISE OF THE TOMB RAIDER: 20 YEAR CELEBRATION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64bit

İşlemci: Intel Core i3-2100 or AMD equivalent

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 650 2GB or AMD HD7770 2GB

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-3770K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 980Ti 2560x1440 or NVIDIA GTX 970 1920x1080

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration kaç GB?

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 25 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

SHADOW OF THE TOMB RAIDER: DEFINITIVE EDITION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: i3-3220 INTEL or AMD Equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 660/GTX 1050 or AMD Radeon HD 7770

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7 4770K, 3.40 Ghz or AMD Ryzen 5 1600, 3.20 Ghz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB or AMD Radeon RX 480, 8GB

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition kaç GB?

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 40 GB kullanılabilir alan gerekmektedir.

TOMB RAIDER GOTY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Tomb Raider GOTY Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP Service Pack 3, Windows Vista,7,8 (32bit/64bit)

İşlemci: Çift çekirdekli CPU: AMD Athlon64 X2 2.1 Ghz (4050+), Intel Core2 Duo 1.86 Ghz (E6300)

Bellek: 1GB Bellek (Vista'da 2GB)

Ekran Kartı: 512Mb Video RAM'li DirectX 9 ekran kartı: AMD Radeon HD 2600 XT, nVidia 8600

Tomb Raider GOTY Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista, Windows 7 veya Windows 8

İşlemci: Dört çekirdekli CPU: AMD Phenom II X4 955, Intel Core i5-750

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 1GB Video RAM'li DirectX 11 ekran kartı: AMD Radeon HD 5870, nVidia GTX 480

Tomb Raider GOTY kaç GB?

Tomb Raider GOTY'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 12 GB boş alan gerekmektedir.

