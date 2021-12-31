Tomb Raiders Trilogy sistem gereksinimleri! Tomb Raiders Trilogy kaç GB?
Epic Games Store'un kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğu Tomb Raiders Trilogy'nin sistem gereksinimleri gündem konusu haline geldi. Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration sistem gereksinimleri neler? Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration kaç GB? Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition kaç GB? Tomb Raider GOTY sistem gereksinimleri neler?
Square Enix'in geliştirdiği aksiyon macera oyunu olan Rise of the Tomb Raider : 20 Year Celebration sistem gereksinimleri neler? Rise of the Tomb Raider : 20 Year Celebration kaç GB? Shadow of the Tomb Raider : Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Shadow of the Tomb Raider : Definitive Edition kaç GB? Tomb Raider GOTY sistem gereksinimleri neler? Tomb Raider GOTY kaç GB? Detaylar haberimizde...
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- İşletim Sistemi: Windows 7 64bit
- İşlemci: Intel Core i3-2100 or AMD equivalent
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 650 2GB or AMD HD7770 2GB
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i7-3770K
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 980Ti 2560x1440 or NVIDIA GTX 970 1920x1080
Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 25 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
- İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit
- İşlemci: i3-3220 INTEL or AMD Equivalent
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 660/GTX 1050 or AMD Radeon HD 7770
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7 4770K, 3.40 Ghz or AMD Ryzen 5 1600, 3.20 Ghz
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB or AMD Radeon RX 480, 8GB
Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 40 GB kullanılabilir alan gerekmektedir.
- İşletim Sistemi: Windows XP Service Pack 3, Windows Vista,7,8 (32bit/64bit)
- İşlemci: Çift çekirdekli CPU: AMD Athlon64 X2 2.1 Ghz (4050+), Intel Core2 Duo 1.86 Ghz (E6300)
- Bellek: 1GB Bellek (Vista'da 2GB)
- Ekran Kartı: 512Mb Video RAM'li DirectX 9 ekran kartı: AMD Radeon HD 2600 XT, nVidia 8600
- İşletim Sistemi: Windows Vista, Windows 7 veya Windows 8
- İşlemci: Dört çekirdekli CPU: AMD Phenom II X4 955, Intel Core i5-750
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: 1GB Video RAM'li DirectX 11 ekran kartı: AMD Radeon HD 5870, nVidia GTX 480
Tomb Raider GOTY'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 12 GB boş alan gerekmektedir.
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