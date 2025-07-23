Tolunay Kocaman kimdir? Eskişehir'de şehit olan Tolunay Kocaman kaç yaşında, nereli?

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale sırasında şehit olan 10 görevli arasında yer alan Tolunay Kocaman'ın, göreve henüz yeni başladığı ve kısa süre önce dünyaevine girdiği öğrenildi. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale sırasında şehit olan 10 görevli arasında yer alan Tolunay Kocaman'ın, göreve henüz yeni başladığı ve kısa süre önce dünyaevine girdiği öğrenildi.

TOLUNAY KOCAMAN KİMDİR?

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale sırasında şehit olan 10 görevli arasında yer alan Tolunay Kocaman'ın, göreve henüz yeni başladığı ve kısa süre önce dünyaevine girdiği öğrenildi. Kocaman'ın memleketi olan Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet Mahallesi, yaşanan bu acı olayın ardından yasa boğuldu.

ALEVLERİN ARASINDA KALARAK ŞEHİT OLDU

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ile Fethiye mahalleleri yakınlarında çıkan büyük orman yangını sırasında, alevlerin ortasında kalan 10 görevli hayatını kaybetti. Şehitlerin cenazelerinin Kırka Mahallesi'ne getirileceği belirtilirken, yangında yaşamını yitiren Tolunay Kocaman'ın 14 Temmuz'da evlendiği bilgisi kamuoyuna yansıdı. Kocaman'ın Kümbet Mahallesi'nden olduğu belirtildi.

1 HAFTA ÖNCE HAYATINI BİRLEŞTİRMİŞTİ

Kocaman'ın 14 Temmuz tarihinde evlendiği ve henüz balayının ardından göreve başlamış olduğu ifade edildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Kocaman'ın ölümü, sadece ailesini değil, tüm bölge halkını derinden etkiledi.

HAFIZALARDA BU KARELER KALDI

Ayrıca, işe yeni başladığı vurgulanan Tolunay Kocaman'ın eşiyle birlikte çekilmiş mutlu anlarına ait fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Bu kareler, yangın felaketinin acı boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.