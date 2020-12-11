Oyuncu Tolgahan Sayışman, uzaktan eğitime giren öğrencilere 400 adet tablet gönderdi
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Oyuncu Tolgahan Sayışman, uzaktan eğitime giren öğrencilere 400 adet tablet gönderdi

11.12.2020 11:10 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:21
Oyuncu Tolgahan Sayışman, uzaktan eğitime giren öğrencilere 400 adet tablet gönderdi

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Tolgahan Sayışman, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan çocuklara tablet çocuklara tablet gönderdi. Hakkari ve Tunceli'ye 400 adet tablet yollayan oyuncu, Van için de 100 tane gönderecek

Tolgahan Sayışman'ın, iş insanı ortağıyla Hakkari ve Tunceli'deki öğrenciler için 400 adet tablet gönderdiği ortaya çıktı. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin olduğu bu dönemde valiliklerle iletişime geçen oyuncu, çocukları sevindirmiş oldu.& ;

ÇOCUKLARDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Tablet göndermeye devam edecek Sayışman, Van için de kolları sıvadı. Valilikle iletişimde olan oyuncunun, şehre 100 adet tablet göndereceği öğrenildi. İmkanı olduğu kadar yardıma devam edecek Sayışman'a, çocuklardan teşekkür mesajı yağdı.

Kaynak: Snob Magazin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 11:21:30. #1.14#
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