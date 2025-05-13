Tolgahan Sayışman'dan kötü haber! Tolgahan Sayışman oyunculuğu bırakıyor mu, neden?

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Tolgahan Sayışman, bu kez yeni bir projeyle değil, hakkında çıkan iddialarla gündeme geldi. Uzun süredir ekranlarda görmeye alışık olduğumuz başarılı oyuncuyla ilgili ortaya atılan "Oyunculuğu bırakıyor mu?" iddiası, hayranları arasında büyük şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan bu gelişme sonrası izleyiciler, "Tolgahan Sayışman'a ne oldu?" ve "Tolgahan Sayışman artık projelerde yer almayacak mı?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Tolgahan Sayışman gerçekten oyunculuğu bırakma kararı mı aldı? İşte kulislerde konuşulanlar ve merak edilen tüm gelişmeler…

TOLGAHAN SAYIŞMAN OYUNCULUĞU BIRAKIYOR MU?

Ekranların sevilen yüzü Tolgahan Sayışman, son dönemde projelerde yer almamasıyla dikkat çekerken, hakkında çıkan "Oyunculuğu bıraktı mı?" iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Başarılı oyuncudan bu söylentilere ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Tolgahan Sayışman oyunculuğu bırakıyor mu

Sayışman, verdiği röportajda televizyon projelerine şu an için kapalı olduğunu ifade ederek, sektöre ara verdiğini doğruladı. Ancak bu durumun kalıcı bir veda olmadığını belirten oyuncu, 2025 Ocak ayından sonra oyunculukla ilgili kararını netleştireceğini söyledi.

Tolgahan Sayışman oyunculuğu neden bırakıyor

TOLGAHAN SAYIŞMAN OYUNCULUĞA NEDEN ARA VERDİ?

Ünlü ismin oyunculuğa ara verme kararı, hem kişisel hem de profesyonel nedenlere dayanıyor. Sayışman, bir süredir yapımcılığa yönelmiş durumda. Aynı zamanda babasının yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgilendiği ve ailesine zaman ayırmak istediği biliniyor.