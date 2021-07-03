Tolga Yanardağ kimdir? Tolga Yanardağ kimin oğlu, babası kimdir? Tele 1 sunucusu Tolga Yanardağ kaç yaşında, nereli?

Gazeteci Merdan Yanardağ, Sivas'ta doğdu. Ancak eğitmini İstanbul'da tamamladı. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Tolga Yanardağ kimdir? Merdan Yanardağ nereli, kaç yaşında?

Tolga Yanardağ kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. TELE1 ekranlarında gördüğümüz isimlerden olan Tolga Yanardağ soyadıyla da dikkat çekiyor. Peki, Tolga Yanardağ kimin oğlu, babası kimdir? Tele 1 sunucusu Tolga Yanardağ kaç yaşında, nereli?

TOLGA YANARDAĞ KİMDİR?

Tolga Yanardağ, TELE 1 kanalında Spor Arası adlı programı sunmaktadır.

TOLGA YANARDAĞ MERDAN YANARDAĞ AKRABA MI?

Merdan Yanardağ, TELE 1 kanalınınn sahibi ve genel yayın yönetmenidir. Tolga Yanardağ ile soyadının aynı olması bu sebeple dikkat çekmektedir. İkilinin akraba olup olmadığına dair bir açıklama bulunmuyor.

TOLGA YANARDAĞ KİMİN OĞLU?

Merdan Yanardağ ile soyadı benzerliği olan Tolga Yanardağ'ın Merdan Yanardağ'ın oğlu olduğuna dair bir bilgi bulunmamakta. Merdan Yanardağ'ın Alp adında bir oğlu olduğu biliniyor.

MERDAN YANARDAĞ KİMDİR?

Merdan Yanardağ, Sivas'ın Divriği ilçesinde 1959'da dünyaya geldi. Resmi doğum tarihi ise 24.02.1961 şeklinde belirtilmiştir. İlk, orta, lise ve üniversite öğretimini İstanbul'da tamamladı. İİTİA (Marmara Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" alanında yüksek lisans yaptı. Ardından Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sosyoloji doktorasını tamamladı.