Tolga Yanardağ kimdir? Tolga Yanardağ kimin oğlu, babası kimdir? Tele 1 sunucusu Tolga Yanardağ kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tolga Yanardağ kimdir? Tolga Yanardağ kimin oğlu, babası kimdir? Tele 1 sunucusu Tolga Yanardağ kaç yaşında, nereli?

Tolga Yanardağ kimdir? Tolga Yanardağ kimin oğlu, babası kimdir? Tele 1 sunucusu Tolga Yanardağ kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Gazeteci Merdan Yanardağ, Sivas'ta doğdu. Ancak eğitmini İstanbul'da tamamladı. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Tolga Yanardağ kimdir? Merdan Yanardağ nereli, kaç yaşında?

Tolga Yanardağ kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. TELE1 ekranlarında gördüğümüz isimlerden olan Tolga Yanardağ soyadıyla da dikkat çekiyor. Peki, Tolga Yanardağ kimin oğlu, babası kimdir? Tele 1 sunucusu Tolga Yanardağ kaç yaşında, nereli?

TOLGA YANARDAĞ KİMDİR?

Tolga Yanardağ, TELE 1 kanalında Spor Arası adlı programı sunmaktadır.

TOLGA YANARDAĞ MERDAN YANARDAĞ AKRABA MI?

Merdan Yanardağ, TELE 1 kanalınınn sahibi ve genel yayın yönetmenidir. Tolga Yanardağ ile soyadının aynı olması bu sebeple dikkat çekmektedir. İkilinin akraba olup olmadığına dair bir açıklama bulunmuyor.

TOLGA YANARDAĞ KİMİN OĞLU?

Merdan Yanardağ ile soyadı benzerliği olan Tolga Yanardağ'ın Merdan Yanardağ'ın oğlu olduğuna dair bir bilgi bulunmamakta. Merdan Yanardağ'ın Alp adında bir oğlu olduğu biliniyor.

MERDAN YANARDAĞ KİMDİR?

Merdan Yanardağ, Sivas'ın Divriği ilçesinde 1959'da dünyaya geldi. Resmi doğum tarihi ise 24.02.1961 şeklinde belirtilmiştir. İlk, orta, lise ve üniversite öğretimini İstanbul'da tamamladı. İİTİA (Marmara Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" alanında yüksek lisans yaptı. Ardından Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sosyoloji doktorasını tamamladı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Mehmet Kasapoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Şener Şen Müge Anlı Burak Özçivit
Spor Diego Salih Uçan Metin Oktay Burak Elmas Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tolga Yanardağ kimdir? Tolga Yanardağ kimin oğlu, babası kimdir? Tele 1 sunucusu Tolga Yanardağ kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 22:23:17. #1.15#

title