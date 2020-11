Tolga Çevik kimdir? Tolga Çevik nerelidir? Eşi kimdir? Filmleri ve programları nelerdir? Nerelidir?

Komedi programlarıyla milyonları güldüren, eğlendiren, espri anlayışıyla mizah dünyasına yeni bir bakış açısı getirip gönülleri fetheden Tolga Çevik kimdir? Rol aldığı film ve diziler nelerdir? Sahnelenen tiyatro oyunlarının biletleri yok satan, aynı zamandaTV'de oynanan programları nelerdir? aktör Robin Williams'taneğitim de alan Tolga Çevik'in eğitimi, kariyeri ve hayatı nedir? Aynı zamanda Cem Yılmaz'ın kardeşiyle evli olan Tolga Çevik'in muhteşem hayatı haberimizde...

TOLGA ÇEVİK KİMDİR?

Tolga Çevik 12 Mayıs 1974 yılında İstanbul'da doğan,Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, komedyendir.

Tolga Çevik 12 Mayıs 1974 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Bahariye İlkokulu'nu bitirmesinin ardından Özel Doğuş Lisesi'nde ortaokulu ve liseyi bitiren Çevik ilk defa bu okulda tiyatro çalışmalarında bulunmuştur. Liseler arası yarışmalarda en iyi oyuncu ödüllerini almıştır.

EĞİTİMİ

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavını kazanamaması üzerine Yeditepe Oyuncuları adlı tiyatroya katıldı. 1996 yılında Central Missouri State Üniversitesi'nin Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünden mezun olmuş ve eğitimi sırasında Amerikalı aktör Robin Williams'tan eğitim almıştır.

Amerika'daki eğitimini tamamladıktan sonra Hadi Çaman Tiyatrosu'nda profesyonel hayatına başlamıştır.

BKM oyuncusu olan Çevik, genellikle BKM yapımı film, dizi ve oyunlarda rol alır. Topluluğun Bana Bir Şeyhler Oluyor oyunu dışında, Yeditepe Oyuncuları'nın Kelebekler Özgürdür oyununda rol almıştır.

"KOMEDİ DÜKKANI "

Komedi Dükkanı adlı programı TV8 daha sonra TRT ve Star TV'de 2010-2011 sezonunda açmıştır. 15 Haziran 2011 tarihinde program "Yolun Sonu" adlı bir bölüm ile noktalanmıştır. Arkadaşım Hoşgeldin adlı Avrupa turnesini bitirdikten sonra, 31 Aralık 2013 den itibaren Kanal D'de yayınlanan Arkadaşım Hoşgeldin oyunu 2015 Ocak ayında final yapmıştır. 2016'da ise"Müdür Ne'aptın " final yapmıştır.

ÖZEL HAYATI

Tolga Çevik, Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz ile 2004 yılında evlenmiştir. Bir kız (Tuna) ve bir erkek (Tan) adında iki çocuğu vardır.

FİLM VE DİZİLERİ NELERDİR?

1996 - Feride (Tv. Dizisi)

1998 - Salacak Öyküleri (Tv. Dizisi)

2000 - Herkes Kendi Evinde (Sinema)

2000 - Köçek (Sinema)

2000 - Vizontele (Sinema)

2002 - Aşk ve Gurur (Tv. Dizisi)

2003 - Esir Şehrin İnsanları (Tv. Dizisi)

2003 - Ölümsüz Aşk (Tv. Dizisi)

2003 - Vizontele Tuuba (Sinema)

2004 - Dişi Kuş (Tv. Dizisi)

2004 - Her şey Yolunda (Tv. Dizisi)

2004 - Hızlı Adımlar (Sinema)

2004 - Sevinçli Haller (Tv. Dizisi)

2005 - Organize İşler (Sinema)

2006 - 2008 - Avrupa Yakası (Tv. Dizisi)

2007 - 2014 - Komedi Dükkanı (15 Haziran 2011 tarihinden itibaren TV kanallarında yayını bitmiş, turnelerle yoluna devam etmiş, günümüzde ise Arkadaşım Hoşgeldin adıyla TV ekranlarına geri dönmüştür.)

2012 - Sen Kimsin? -Dedektif Tekin(Sinema)

2014 - Arkadaşım Hoşgeldin (Tv. Dizisi)

2014 - Patron Mutlu Son İstiyor (Sinema)

2016- Müdür Ne'aptın

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Bana Bir Şeyhler Oluyor - Ramazan Duran

Sen Beni Sevmiyorsun - Edi

Kalbin Sesi - Bob

Kelebekler Özgürdür - Can

Küheylan - Alan Strang(İlk Oyunu)

ÖDÜLLERİ

Secrets - En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü (New York)

I Am In America - En İyi Film, En İyi Oyuncu (Akademik (Fransa), National Film Fair Of B.F.A, California S.U)

Marriage - CMSU En İyi Film ve Yetenek Ödülü

Terra Nova - En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü

Hey God - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Help Me! - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Help Me! - En İyi B.F.A Senaryo Ödülü

Jacques & The Master - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Küheylan - Avni Dilligil Özel Ödülü (1996 - 1997)

Küheylan - Stern Magazin Genç Yetenek Ödülü

Küheylan - Vasfi Rıza Zobu Gençlik Ödülü

Vizontele - Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği Özel Ödülü (2000 - 2001)

Herkes Kendi Evinde - Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği Özel Ödülü (2000 - 2001)

Organize İşler - Sadri Alışık En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (2005)

Altın Kelebek Ödülleri)) - En İyi Komedyen (2011)

Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Show Programı - Komedi Dükkanı (2008)

Medya Oskarları - En İyi Komedyen (2007 - 2008)

Medya oskarları - En İyi Show Programı - Komedi Dükkanı (2008 - 2009)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi I. OMÜ ödülleri En İyi Talk Show - Komedi Dükkanı(2010 - 2011)

Marmara Üniversitesi Matematik Kulübü Başarı Ödülleri - En İyi Komedyen Ödülü (2010 - 2011)

2.Antalya Televizyon Ödülleri - En İyi Komedi Programı Komedi Dükkanı (2011)

Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Komedi Erkek Oyuncusu 2011

Kadir Has Üniversitesi - Yılın En Has Mizahçısı 2011

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1.Yılın Kahramanları - En Kahraman Komedyen 2011

Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları-En beğenilen Tiyatro Oyuncusu - 2012

Trafik Güvenliği Medya Ödülleri - Arkadaşım Hoşgeldin - 2014

Magazin Gazetecileri Derneği 20. Altın Objektif Ödül Töreni - En İyi Komedi Programı Arkadaşım Hoşgeldin - 2014

41. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Komedi Dizisi - Arkadaşım Hoşgeldin

41. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Komedi Erkek Oyuncusu[3]

Mexico İnternational Film Festivali - En İyi Romantik Komedi Filmi (Patron Mutlu Son İstiyor) - 2014

Massachusets Bağımsız Filmler Festivali - Uzun Metrajda En İyi Erkek Oyuncu (Adaylık) - 2014

Massachusets Bağımsız Filmler Festivali - En İyi Uzun Metraj Film (Patron Mutlu Son İstiyor) (Adaylık) - 2014

California Film Awards - En İyi Yabancı Film (Patron Mutlu Son İstiyor) - 2014