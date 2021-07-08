Tolga Akış kimdir? Tolga Akış kaç yaşında, nereli? Zeynep Bastık ile evlenen Tolga Akış hayatı ve biyografisi!

Güzel şarkıcı Zeynep Bastık ile evlenen reklamcı ve menajer Tolga Akış'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Tolga Akış kimdir? Tolga Akış kaç yaşında, nereli? Tolga Akış mesleği nedir? Zeynep Bastık ile evlenen Tolga Akış hayatı ve biyografisi nedir?

Uzun süredir Zeynep Bastık ile birlikte olan Tolga Akış geçtiğimiz günlerde Bastık'a evlenme teklifi etmişti. Bastık'ın teklifi kabul etmesiyle birlikte ikili nikah masasına oturdu. Peki, Tolga Akış kimdir? Tolga Akış kaç yaşında, nereli? Tolga Akış mesleği nedir? Zeynep Bastık ile evlenen Tolga Akış hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

Tolga Akış 1984'te Bursa'da dünyaya geldi. 37 yaşındaki Akış üniversite için geldiği İstanbul'da erken yaşta çalışmaya başladı.

TV prodüksiyonu ile başlayan kariyerine 2005-06 Rock And Coke Festivali'nde çalışarak devam etti.

İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor. Reklam alanında başarılı çalışmalar yapan Akış, birçok ünlü isimle birlikte çalışıyor. Uzun süredir Zeynep Bastık ile birlikte olan Tolga Akış geçtiğimiz günlerde Bastık'a evlenme teklifi etmişti. Bastık'ın teklifi kabul etmesiyle birlikte ikili nikah masasına oturdu.

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık (d. 8 Temmuz 1993, Çanakkale), Türk şarkıcı.

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993'te Çanakkale'de doğdu. Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi burada tamamladı. Anneanne tarafından Arnavut kökenlidir. 2010'da İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel müziğe başladı. 2012'ye kadar bu grupla birlikte İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerde sahne aldı. Bir süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak da yer aldı. Murat Dalkılıç'ın "Lüzumsuz Savaş" adlı şarkısına vokalistlik yaptı ve Dalkılıç'ın vokalistliğine üç yıl devam etti. Dalkılıç'ın desteğiyle ilk teklisi "Fırça"yı 2014 yılında yayımladı. Ardından Dalkılıç'ın vokalistliğini bırakıp solo kariyerine devam etti. Rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakaladı. Bu cover dışında Fikri Karayel, Harun Kolçak, Ümit Sayın gibi isimlerin şarkılarını seslendirdi ve YouTube üzerinden yayımladı. Bu cover'lar tanınmasında etkili oldu. Anıl Piyancı ile birlikte 2019'un Haziran ayında "Bırakman Doğru mu?" isimli bir tekli yayımlandı. Ayrıca Adı Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol aldı.

2019'da Adidas'ın, 2020'de ise Elidor'un reklam yüzü oldu. 2021'de ise Exxen'de yayımlanacak olan Zeynep Bastık ve Konukları adlı programı sunmaktadır.