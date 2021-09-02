Tokyo Games Show için tarih belli oldu!

Japonya'nın Chiba kentinde her yıl düzenlenen bir video oyun etkinliği Tokyo Game Show 30 Eylül'de başlıyor. TGS 2021 etkinlik takvimi duyuruldu!

Tokyo Game Show resmi web sitesi üzerinden duyurulan habere göre, Square Enix, Capcom, Level 5, Konami, Bandai Namco ve birçok yayıncı ve geliştiricinin yer alacağı etkinlik 30 Eylül'de başlıyor.

TGS 2021 30 Eylül'de başlangıç yapacak ve 3 Ekim'e kadar devam edecek. Dileyenler etkinliği YouTube üzerinden an ve an canlı olarak takip edebilecekler. Program, Japonca sesli olarak yayınlanacak ve diğer dillerde de altyazı mevcut olacak.

Gamescom'un tamamlanmasının ardından, oyun dünyası tarafından gözlerin çevrildiği Tokyo Game Show 2021, Uzak Doğulu oyun yapımcılarının katılım sağlayacağı ve yeni oyunlarını tanıtacağı bir etkinlik olarak karşımıza çıkacak.

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TGS 2021 PROGRAMI

30 Eylül 2021

10:00: TGS Online Açılış

11:00: Açılış konuşması

12:00 GameraGame Now Tokyo Game Show 2021 Özel

13:00: SNK – King of Fighters XV Özel Programı

16:00: SK Telekom Oyun Gösterisi

17:00: Takım Çılgınlığı Oyunları – Yemek Zamanı

18:00: Microsoft – Xbox Live Stream

19:00: Konami – Yu-Gi-Oh için açıklanacak yeni bilgiler !

20:00: Spike Chunsoft Özel

21:00: D3Publisher Canlı yayın

10:00 pm: Capcom Çevrimiçi Sunumu

23:00: IzanagiGames – Yurukill Özel!

1 Ekim 2021

10:00: TGS Resmi Programı

11:00: Sense of Wonder Night 2021

16:00: NTTe-Sports

17:00: Happinet Oyun Vitrini (1. aşama)

18:00: 505 Oyun Yaklaşan Oyunlar Vitrini

19:00: Square Enix Sunar

20:00: Bandai Namco

9:00 Seviye-5

22:00: Sega/Atlus

2 Ekim 2021

9:00: TGS Resmi Programı

10:00: Happinet Oyun Vitrini (2. etap)

12:00: Tencent Oyunları

12:30: Japonya Oyun Ödülleri 2021

14:00: Lilith Games Warpath, Yeni Oyun Yayın Konferansı

16:00: GungHo Çevrimiçi Eğlence

18:00: Japonya Oyun Ödülleri: 2021 Yılın Oyunları Bölümü

20:00: Koei Tecmo Özel Programı

22:00: Konami – Tokimeki Memorial Girl's Side 4. Kalp Sahnesi/İlk Oynanış Gösterisi

23:00: DMM Oyunları

3 Ekim 2021