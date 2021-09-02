Tokyo Games Show için tarih belli oldu!
Japonya'nın Chiba kentinde her yıl düzenlenen bir video oyun etkinliği Tokyo Game Show 30 Eylül'de başlıyor. TGS 2021 etkinlik takvimi duyuruldu!
Tokyo Game Show resmi web sitesi üzerinden duyurulan habere göre, Square Enix, Capcom, Level 5, Konami, Bandai Namco ve birçok yayıncı ve geliştiricinin yer alacağı etkinlik 30 Eylül'de başlıyor.
TGS 2021 30 Eylül'de başlangıç yapacak ve 3 Ekim'e kadar devam edecek. Dileyenler etkinliği YouTube üzerinden an ve an canlı olarak takip edebilecekler. Program, Japonca sesli olarak yayınlanacak ve diğer dillerde de altyazı mevcut olacak.
Gamescom'un tamamlanmasının ardından, oyun dünyası tarafından gözlerin çevrildiği Tokyo Game Show 2021, Uzak Doğulu oyun yapımcılarının katılım sağlayacağı ve yeni oyunlarını tanıtacağı bir etkinlik olarak karşımıza çıkacak.
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TGS 2021 PROGRAMI
30 Eylül 2021
- 10:00: TGS Online Açılış
- 11:00: Açılış konuşması
- 12:00 GameraGame Now Tokyo Game Show 2021 Özel
- 13:00: SNK – King of Fighters XV Özel Programı
- 16:00: SK Telekom Oyun Gösterisi
- 17:00: Takım Çılgınlığı Oyunları – Yemek Zamanı
- 18:00: Microsoft – Xbox Live Stream
- 19:00: Konami – Yu-Gi-Oh için açıklanacak yeni bilgiler !
- 20:00: Spike Chunsoft Özel
- 21:00: D3Publisher Canlı yayın
- 10:00 pm: Capcom Çevrimiçi Sunumu
- 23:00: IzanagiGames – Yurukill Özel!
1 Ekim 2021
- 10:00: TGS Resmi Programı
- 11:00: Sense of Wonder Night 2021
- 16:00: NTTe-Sports
- 17:00: Happinet Oyun Vitrini (1. aşama)
- 18:00: 505 Oyun Yaklaşan Oyunlar Vitrini
- 19:00: Square Enix Sunar
- 20:00: Bandai Namco
- 9:00 Seviye-5
- 22:00: Sega/Atlus
2 Ekim 2021
- 9:00: TGS Resmi Programı
- 10:00: Happinet Oyun Vitrini (2. etap)
- 12:00: Tencent Oyunları
- 12:30: Japonya Oyun Ödülleri 2021
- 14:00: Lilith Games Warpath, Yeni Oyun Yayın Konferansı
- 16:00: GungHo Çevrimiçi Eğlence
- 18:00: Japonya Oyun Ödülleri: 2021 Yılın Oyunları Bölümü
- 20:00: Koei Tecmo Özel Programı
- 22:00: Konami – Tokimeki Memorial Girl's Side 4. Kalp Sahnesi/İlk Oynanış Gösterisi
- 23:00: DMM Oyunları
3 Ekim 2021
- 10:00: TGS Resmi Programı
- 11:00: S-Game – Yeni ARPG geliyor, yeni keşif seferi başlıyor
- 12:00 pm: Japonya Elektronik Koleji
- 13:00: Ark Sistemi İşleri
- 13:00: Japonya Oyun Ödülleri 2021
- 3:00 pm: 110 Industries – Şu anda geliştirilmekte olan yeni AAA ürünlerinin özellik sunumu
- 16:00: NC Soft Özel Programı
- 17:00: GungHo Çevrimiçi Eğlence
- 18:00: Ubisoft – UBIDAY2021 Çevrimiçi × TGS Özel Programı
- 19:00: AKYarış Hediyeleri
- 20:00: Wright Flyer Stüdyoları
- 21:00: miHoYo – Genshin Impact TGS 2021 Programı
- 10:00: parmak
- 11:00 Gran Saga
- 12:00: TGS2021 Çevrimiçi Bitiş