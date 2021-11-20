TOKİ, deprem sonrası Elazığ'ı yeniden inşa etti

MALATYA (İHA) - Elazığ'da meydana gelen depremin ardından kent genelinde 20 binden fazla konutun çoğunluğu tamamlandı. Çekilen kuralarla yeni evlerine kavuşan vatandaşlar, deprem sonrası yaşadıkları büyük sıkıntıların giderildiğini ve yeni bir Elazığ'ın inşa edildiğini söyledi.

24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Elazığ'da 20 binden fazla konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında şuana kadar binlerce konut biterek sahiplerine teslim edildi. Yeni evlerine kavuşan depremzedeler, bu kadar kısa bir sürede evlerinin teslim edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özellikle deprem sonrası yaşadıkları sıkıntıların giderildiği ve Elazığ'ın adeta yeniden inşa edildiğini dile getiren depremzedeler, yeni evlerinin eskisinden daha iyi olduğunu kaydetti.

"Deprem sonrası çok büyük sıkıntılar yaşadık, bu sıkıntılar içerisinde evlerimizi devletimiz yaptı"

Kısa bir sürede evlerinin yapılıp kendilerine teslim edildiğini ve memnun olduklarını belirten depremzedelerden Zülfikar Bulut, "Depremden önce 33 yıllık kooperatifimiz evimiz vardı. Deprem yaşadık ve sonrası çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntılar içerisinde evlerimizi devletimiz yaptı. TOKİ marifetiyle yapılan evlerimize taşındık. Bir sıkıntımız yok, evlerimiz iyi. Evlerimiz kısa bir süre içinde yapılıp teslim edildi. Bundan daha iyisi olamaz. Ufak tefek aksaklıklar, sıkıntılar varsa da yetkililere iletince bunları gelip gideriyorlar" dedi.

Yaşar Elma ise "Buraya taşınalı üç ay oldu, rahatız, evlerimiz sıcak. Allah, devletimize zeval vermesin. Ben çok memnunum, eski evden çok iyi. Burada bir şehir yaptılar ve yapacaklarından fazlasını yaptılar" diye konuştu. - ELAZIĞ