TOKİ'den Köyceğiz'de tarım arazilerinin açık artırmayla satışa sunulduğu haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "Muğla Köyceğiz'de açık artırma ile satışa sunulduğu" yönündeki haberlerde konu edilen taşınmazların tarım arazisi değil, konut imarlı arsalar olduğunu ve bu alanlarda TOKİ'nin herhangi bir plan değişikliği yapmadığını bildirdi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "Muğla Köyceğiz'de açık artırma ile satışa sunulduğu" yönündeki haberlerde konu edilen taşınmazların tarım arazisi değil, konut imarlı arsalar olduğunu ve bu alanlarda TOKİ'nin herhangi bir plan değişikliği yapmadığını bildirdi.

TOKİ'den yapılan açıklamada, Köyceğiz'in Toparlar semtinde yer alan, toplam 40 bin 78 metrekare büyüklüğüne sahip 20 taşınmazın açık artırma yöntemiyle satışa sunulmasıyla ilgili bazı basın-yayın organlarında yanıltıcı haberlerin yer aldığı, bu nedenle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Haberlerde, bölgede yaşayan vatandaşların vergisini ödediği tarım arazilerinin TOKİ tarafından boş arazi gösterilip açık artırma ile satışa çıkartıldığı yönünde asılsız iddialar bulunduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öncelikle belirtmek isteriz ki arsa satışına konu edilen taşınmazlar, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından 23 Ocak 2004'te onaylanan plan kapsamında kalmaktadır. Tarım arazisi olmayıp konut imarlı arsalardır. Bu alanlarda idaremizce herhangi bir plan değişikliği yapılmamıştır. Hazine mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, idaremiz ile kamu kurumları ile yapılan protokoller kapsamında mahsuplaşmalarda ve idaremizce yapılan yatırımların finansman temininde kullanılmak üzere 10 Ekim 2019'da devir alınmıştır.

İdaremiz mülkiyetinde Toparlar Mahallesi yerleşim alanı içinde ve hemen bitişiğinde 754 bin 398 metrekare yüzölçümlü 161 taşınmaz bulunmaktadır. Bunlardan 100 bin 150 metrekare yüzölçümlü bir parsel askeri alan, 79 bin 877 metrekare yüz ölçümlü bir parsel ise üniversite alanı olup hazineye iade edilecektir. 111 bin metrekare yüzölçümünde ise 550 konut projelendirme çalışmaları devam etmektedir."

"Haberlerin gerçek dışı ve yanıltıcı bilgiler verdiği aşikardır"

Açıklamada, idarenin sosyal konut üreterek dar gelirli vatandaşları ev sahibi yaptığı ve bugüne kadar 1 milyon sosyal konut inşa ederek 5 milyonu aşkın vatandaşı sıcak yuva sahibi yaptığına işaret edildi.

Taşınmazların sosyal konut finansmanında kullanılması amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde, 9-10 Haziran'daki arsa satışında yüz ölçümü 40 bin 78 metrekare yüz ölçüme sahip 20 parselin satışa sunulduğu ve tamamına toplam 49 milyon 540 bin lira teklif geldiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Verilen detaylı bilgilerden de anlaşılacağı üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında hazine adına kayıtlı taşınmazlar yine kanunlarla verilmiş görev ve yetkiler çerçevesinde kullanılmak üzere ne amaçla devir edilmişse o amaç kapsamında kullanılmış ve elde edilen gelir, tüm ülke çapında kamuya arz edilen sosyal konut ve kamu yatırımları için kullanılacaktır. Taşınmaz ile ilgili durum bu şekildeyken yapılan haberlerin gerçek dışı ve yanıltıcı bilgiler verdiği aşikardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı