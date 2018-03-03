TOKİ 308 Kişiyi Ev Sahibi Yaptı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Muş Belediyesi iş birliği ile yapımı gerçekleştirilen 308 konut, sahiplerini buldu.

TOKİ İdaresi Başkanlığı ve Muş Belediyesi iş birliği ile yapımı tamamlanan Merkez Kale Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Toplu Konutları, noter huzurunda yapılan kura çekimi ile sahiplerini buldu. Kura çekimi öncesinde bir konuşma yapan TOKİ Kentsel Yenileme Şube Müdürü Mustafa Bakır, kentsel dönüşüm noktasında 2010 yılında başlanan çalışmaların meyvesini alacaklarını belirterek, 706 konutun da yapımının devam ettiğini söyledi. Bakır, "Hak sahiplerimizin daha önceki arsalarının ve evlerinin olduğu yerler vardı. Bu nedenle evlerinin olduğu yerdeki konutları onlara vermemiz lazım. Zaten baştan beri belediyemizle de bunun üzerinde istişare etmiştik ve biz proje alanımızı 4 bölgeye ayırdık ve herkesin konutunu, o bölge içerisinde bulunan konutlardan kurduk. Dolayısıyla bir vatandaş, başka bölgedeki bir vatandaşa ait konutu alamayacak. Bu vatandaşların isteği olduğu için bizler de buna karar verdik ve listeler bu bölgelere göre oluşturuldu" dedi.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve TOKİ yetkilileri ile hak sahibi vatandaşların katıldığı program, noter huzurunda kuraların çekilmesi ile sona erdi. - MUŞ