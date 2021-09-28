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TOKİ 19 ilde 444 arsayı açık artırmayla satacak

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TOKİ 19 ilde 444 arsayı açık artırmayla satacak

TOKİ 28 Eylül 2021 Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 60 ay vadeyle sahip olunabilecek.

TOKİ

28 Eylül 2021

Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 60 ay vadeyle sahip olunabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 19 ildeki 44 arsayı açık artırmayla satışa sundu.

Muhammen bedeli 3. 299. 439. 221-TL olan yaklaşık 2. 621. 379 metrekare büyüklüğündeki; Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin ve Muğla'da bulunan 444 arsa, açık artırmayla satılacak.

Açık artırma, 13 Ekim 2021 Çarşamba 10. 30 ve 14 Ekim 2021 Perşembe 10. 30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde yapılacak.

Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www. emlakmuzayede. com. tr" teklif verilebilecek.

KDV'den muaf yüzde 25 peşinat 60 ay vade

Alıcılar, Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

13 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 10. 30'da yapılacak açık artırmada Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Adana, Aydın, İzmir'de bulunan arsalar, 14 Ekim 2021 Perşembe 10. 30 'da açık artırmada ise Ankara, Konya, Ağrı, Amasya, Çorum, Elazığ, Giresun, Malatya, Manisa, Antalya, Muğla'da bulunan arsaların satışı gerçekleştirilecek.

Satışa sunulan arsalar arasında Adana konut, Amasya'da konut-ticaret, Anakara Gölbaşı'nda konut, Antalya'da konut, turizm tesis alanı, Aydın'da otopark, küçük sanayi sitesi, Elazığ'da köy yerleşik alanları, Giresun'da ise kreş alanı bulunuyor.

İzmir ve Konya'da satışa sunulacak arsalar arasında küçük sanayi sitesi alanları da bulunuyor. İzmir Bayındır'da sanayi, küçük sanayi ve konut alanları, Konya Karapınar'da ise küçük sanayi alanları, Konya Meram'daet ve süt ürünleri entegre tesis alanları KDV'den muaf şekilde satılacak.

Ayrıca İstanbul Sancaktepe ve Konya Karapınar'da ise Akaryakıt istasyon alanları da satışa sunuldu.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www. toki. gov. tr" ile "www. emlakmuzayede. com. tr" internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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Haber: TOKİ 19 ilde 444 arsayı açık artırmayla satacak - Haberler
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