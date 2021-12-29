TOKAT ZABITADAN TÜM ŞEHİRDE FAHİŞ FİYAT DENETİMİ

TOKAT (Habermetre) - Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik şehir merkezinde bulunan marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Döviz kuru gerekçe gösterilerek market ürünlerinde fahiş fiyatlar uygulandığı ve kurdaki düşüşe rağmen ürün fiyatlarında düşüşün gerçekleşmediği tespit edildiğinden zabıta ekipleri denetimlerine hız verdi. Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince, kentte faaliyet gösteren başta zincir marketlerde ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler denetlemiş olduğu işyerlerinde fiyat, etiket ve reyon-kasa fiyat çıkış kontrol ederken, evrakları eksik olan, fiyat etiketleri bulunmayan, reyon ve kasa fiyatları farklı olan işyerlerine tutanak tanzim ederek işlem yaptı. Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimini gerçekleştirdiği işyerlerinde ki raflarda ürünleri inceledi. Tüm reyonları gezerek, reyonlarında ürünlerin son kullanım tarihlerine tek tek baktı. Ekipler, denetimler esnasında işyerlerini hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrol etti.

Denetimler sonucunda elde edilen veriler, ürünlerin girdi fiyatları ile satış fiyatları arasındaki fahiş fiyat olup olmadığı hususunda gerekli yasal işlemler için Ticaret İl Müdürlüğü ile paylaşıldı.

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp EROĞLU halkımızın fahiş fiyat uygulamasından etkilenmemesi için denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirtti. Şehrimizin en önemli lokomotif gücü olan esnaf kardeşlerimizin fiyatlar konusunda devletimizin yanında olacağına inancımız tamdır diyerek bu konuda esnaflarımıza fahiş fiyat uygulamalarına geçit vermemesi konusunda çağrıda bulundu.

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