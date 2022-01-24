Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü
AA / Erol Yıldız - Haberler | Güncel
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir halı sahanın çatısı çöktü.
SELÇUK, İZMİR (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir halı sahanın çatısı çöktü.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Vahit Selçuk Caddesinde bulunan halı sahanın çatısında, yoğun kar yağışı nedeniyle çökme yaşandı.
Olayı gören vatandaşlar durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri, tedbiren olay yeri çevresine güvenlik şeridi çekti.