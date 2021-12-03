Tokat'ta Yeni Okul Yapımları ve Güçlendirme Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

TOKAT (Habermetre) - Vali Dr. Ozan Balcı, eğitim yatırımları kapsamında Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Spor Lisesi'nde devam eden güçlendirme çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

Vali Dr. Ozan Balcı daha sonra özel eğitim kampüsünde devam eden inşaatlarda incelemelerde bulunarak İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'den bilgi aldı.

Vali Dr. Ozan Balcı, "Kampüsümüzde işitme, görme, zihinsel ve diğer engelli grubu öğrencilerimizin eğitim alacakları anaokulu, ilkokul, ortaokul ve meslek lisesinde çalışmalar hızla devam ediyor en kısa zamanda bitecek ve Tokatlı hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Engellilerimizin ve ailelerinin hayatlarını ve yaşamını kolaylaştırmak için çalışıyor, problemlerini anlıyoruz, onlara yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Engelli ve engelli ailelerinin her zaman yanındayız. " dedi.

Devam eden güçlendirme ve yeniden yapılan okullara da değinen Vali Dr. Ozan Balcı, "Deprem kuşağında olan Tokat'ta güçlendirme çalışmalarımız hızla devam ediyor. İl merkezi, ilçelerimiz ve köylerimizde, 72 okulumuzu güçlendiriyoruz. Tokat genelinde 102 okulumuzu da yeniden yapıyoruz. İnşallah çalışmalarımız bir yıl içerisinde bitecek. Çocuklarımızı seviyoruz ve çocuklarımızın daha sağlam ve konforlu okullarda eğitim görmelerini önemsiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet