Tokat'ta yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı - Haberler
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Tokat'ta yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı

Tokat'ta yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı
AA / Erol Yıldız - Haberler | Güncel

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Turan Alp Çolak, iş yerinin yanında yaralı halde şahin görmesi üzerine durumu Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdi.

Kısa sürede yaralı şahinin bulunduğu yere giden ekipler, yaralı hayvanı alarak veteriner hekime götürdü.

Tedavisi gerçekleştirilen hayvan daha sonra Tokat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne teslim edildi.

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AA / Erol Yıldız - Son Dakika Haberleri

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