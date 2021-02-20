Tokat'ta, yangında zarar gören iş yerlerinde hasar tespit çalışması başlatıldı

Tokat'ta, yangında zarar gören iş yerlerinde hasar tespit çalışması başlatıldı

?TOKAT'ta dün gece Meydan Çarşısı'ndaki bir kuruyemiş dükkanında çıkan ve 6 işyerinde daha sıçrayan yangınla ilgili hasar tespit çalışması başladı. 7 işyerinin zarar gördüğü yangında, 4 işyerinin maddi zararının büyük olduğu belirtildi.

Yangın, dün gece saat 00.00 sıralarında Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerindeki Meydan Çarşısı'nda yaşandı. Mehmet Duran 'a ait kuruyemiş dükkanında tüp patlaması sonrası çıktığı tahmin edilen ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 7 işyeri hasar gördü. 4 iş yeri tamamen kullanılmaz hale gelirken, 3 iş yerinde ise hasar oluştu. Sabah saatlerinde yangında zarar gören işyerlerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

'KAYBIMIZ ÇOK BÜYÜK'Yangının çıktığı kuruyemiş dükkanı sahibi Mehmet Duran, "Gece olmuş, bize de haber verdiler. Kaybımız çok büyük. Kaybımızla alakalı rakam veremeyiz depo vardı, üst kat dükkan ful doluydu. Bir de Ramazan ayı yaklaştığı için ona da bir hazırlığımız vardı. O da gitti elden. Haktan hayırlısı. Zarar olarak miktar büyük ama şu an rakam veremeyiz. Bir de sektör kuruyemiş üzerine, ha sarraf, ha biz fark etmiyor. Kategori aynı seviyede. Meblağ bazında çok yüksek" dedi.

Yangında dükkanı zarar gören bir değer kuruyemişçi Bayram Ali Kahraman ise, "Sabah olay yeri ekipleri geldi, inceleme yapıyorlar. Şu anda 4 işyerinde büyük hasar var. Diğer komşulara da itfaiye girdiği için tam olarak bilmiyoruz ne olduğunu. Parayla alakalı kimse bir şey diyemez. Herkes geleceğini yatırdı. Veren Allah, alan Allah. İnşallah dükkanımızın kapısını tekrar açmak nasip olur" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı