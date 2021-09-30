Tokat'ta üretilen 'Alsancak' cinsi domates fiyatıyla üreticisini sevindirdi - Haberler
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Tokat'ta üretilen "Alsancak" cinsi domates fiyatıyla üreticisini sevindirdi

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta üretilen

Tokat'ın Pazar ilçesinde üretilen "Alsancak" cinsi domates, fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Pazar ilçesinde üretilen "Alsancak" cinsi domates, fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 2 bin 200 dönümlük alanda domates üretimi yapıldığını söyledi.

Hasadın devam ettiğini dile getiren Kapar, "Dönümden ortalama 10 ton domates bekliyoruz. Toplamda yaklaşık 22 bin ton domates bekliyoruz. Bu sene domatesin fiyatı iyi. Çok şükür, suyumuz çok. Kuraklıktan çok etkilenmedik. Ürettiğimiz domatesleri Karadeniz tarafına gönderiyoruz." diye konuştu.

Ocaklı köyünde üretilen domatesin ise daha farklı olduğuna dikkati çeken Kapar, "Buranın domatesi ovadan farklıdır. Fiyatı farklı olur. Aroması olsun, görüntüsü farklıdır. Ocaklı köyünde üreticimiz kilogramını 4 liradan satıyor. Güzel de kazanç sağlıyor, şükürler olsun. Buranın domatesine talep fazla. Müşterisi bol, elde kalma gibi bir olay yok. Pazarımızda sıkıntı yok." dedi.

Geçen sene 2 lira olan fiyat bu yıl 3,60 liraya yükseldi

Çiftçi Hasan Büyür de yaklaşık 20 yıldır domates üretimi yaptığını, ürünlerinin talep gördüğünü anlattı.

Bu yıl üretimin geçen yıla göre daha az olduğunu belirten Büyür, şunları kaydetti:

"İlçemizde bir kooperatif kurulması lazım. Taban fiyatın oluşmasını bekliyoruz. En kaliteli ve en çok verim aldığımız domates cinsimiz, Alsancak. Yaşanan kuraklığın bize etkisi olmadı. Suyumuz çok bol. Geçen sene bu zamanlar 1,5 ila 2 lira civarında gidiyordu. Bu sene domatesimiz 3 lira 60 kuruştan satılıyor. Fiyatı çok şükür güzel, yüzümüzü güldürüyor. Bahçemizden 50 ton civarında domates hasadı bekliyorum."

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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