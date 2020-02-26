Tokat'ta "Türkiye'nin yeni dış politikası" paneli

26.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:02

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından "Türkiye'nin yeni dış politikası" paneli düzenlendi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşlıçiftlik Kampüsü Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki panelde konuşan Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, hedeflerinin uluslararası bir üniversite olmak olduğunu belirtti.

"Uluslararası öğretim üyesi sayısında doktoralı öğretim üyesi sayımızı altıdan dokuza çıkardık." ifadesinde bulunan Şahin, şöyle devam etti:

"Yakın bir zamanda 12-13 rakamlarını bulacağız. Nihai hedefimiz de 50 öğretim üyesi. Uluslararası öğrenci sayımız da 1500 civarında. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İngilizce dilinde eğitim verecek 2 program daha açacağız. Uluslararası ilişkiler ve işletme bölümlerini İngilizce açmak için YÖK'e teklif çalışmalarımıza da başlamış bulunmaktayız."

Konuşmanın ardından, Doç. Dr. Muhittin Demiray'ın moderatörlüğünde eski Türkiye Cumhuriyeti Çad Büyükelçisi, Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kavas, MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonu Başkanı Zeki Güvercin, İİBF Dr. Öğr. Üyesi Mayada Kamal Eldeen, İİBF Dr. Öğr. Üyesi Samiratou Dipama'nın panelist olarak katıldığı "Türkiye'nin Yeni Dış Politikası" konulu panel gerçekleştirildi.

Kaynak: AA