Tokat'ta, badem ağaçları çiçek açtı
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Tokat'ta, badem ağaçları çiçek açtı

15.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:25
Tokat'ta, badem ağaçları çiçek açtı

TOKAT'ta, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle bademler çiçek açtı.

TOKAT'ta, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle bademler çiçek açtı.

Kentte hava sıcaklığının son dönemde yükselmesiyle baharın müjdecisi olarak tanımlanan badem ağaçları çiçek açtı. Hava sıcaklığının 15 dereceye kadar çıktığı kent merkezi Kaşıkçıbağları Mahallesi'ndeki ağaçlar pembe çiçeklere büründü. 


Tokat'ta, badem ağaçları çiçek açtı
Tokat'ta, badem ağaçları çiçek açtı
Tokat'ta, badem ağaçları çiçek açtı
Tokat'ta, badem ağaçları çiçek açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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