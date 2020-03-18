Tokat'ta pazarcılara eldiven ve maske dağıtıldı
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Tokat'ta pazarcılara eldiven ve maske dağıtıldı

TOKAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, semt pazarındaki esnafa koruyucu eldiven ve maske dağıtıldı.

18.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:52
Tokat'ta pazarcılara eldiven ve maske dağıtıldı

TOKAT'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, semt pazarındaki esnafa koruyucu eldiven ve maske dağıtıldı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak nitelendirdiği koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından, vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor. Önlemler kapsamında, Yeşil Tokat Yaş Sebze ve Meyve Pazarcılar Derneği tarafından Karşıyaka Mahallesi'nde kurulan semt pazarında esnafa koruyucu eldiven ve maske dağıtıldı. Ayrıca pazar tezgahlarına ise, "Salgın nedeniyle sebze ve meyvelere eldivensiz el sürmek yasaktır" şeklinde uyarı yazıları koyuldu. 

Semt pazarında 300 esnafla hizmet verdiklerini belirten Yeşil Tokat Yaş Sebze ve Meyve Pazarcılar Derneği Başkanı Kadir Bozdemir "Dünyada ve ülkemizde bulunan salgın virüse karşı halkımızın ve esnafımızın daha rahat alış- veriş yapabilmesi için eldiven ve maske dağıtıyoruz. Halkımız ve esnafımız buna çok duyarlı, herkese çok teşekkür ediyorum. Şu anda stoklarla ilgili sıkıntı yok. Sebzemiz ve meyvemiz çok bol. İnşallah en kısa zamanda bu virüsten ülkemiz ve şehrimiz kurtulur. İnsanlarımız da rahat bir şekilde hareket eder" dedi. Dernek yönetimine teşekkür eden pazarcı esnafı Hasan Faki "Türkiye'de şu an acı bir durum yaşıyor. Bu günler inşallah geçecek. Tedbirimizi alıyoruz. Müşterilerimize karşı daha artık daha da tedbirli davranıyoruz" diye konuştu.  Koronavirüsüne karşı tedbirlerini aldıklarını söylen esnaf Orhan Ekinci ise uygulamadan memnun olduklarını belirtirken, müşterilerden de dikkatli olmaları konularında hassasiyet göstermelerini beklediklerini dile getirdi.

Vatandaşlar ise pazarcı esnafının almış olduğu önlemleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

 


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Kaynak: DHA

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