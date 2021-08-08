Tokat'ta otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Çakmak köyü yakınlarında A.K. (63) yönetimindeki 58 KD 652 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan D.K. (41) ve S.K. (10) yaralandı.
Yaralılar ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu