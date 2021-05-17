Tokat'ta mahalle halkı tedirgin: Kene kabusu geri döndü
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Tokat'ta mahalle halkı tedirgin: Kene kabusu geri döndü

İhlas Haber Ajansı / BURHANETTİN ERDEN - Haberler | Sağlık

- Tokat'ta mahalle halkı tedirgin: Kene kabusu geri döndü Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bağlı Çırdak Mahallesi'nde artış gösteren keneler vatandaşları tedirgin ediyor.

- Tokat'ta mahalle halkı tedirgin: Kene kabusu geri döndü

TOKAT - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bağlı Çırdak Mahallesi'nde artış gösteren keneler vatandaşları tedirgin ediyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çırdak Mahallesi'nde evlerinin çevresinde, çobanların giysileri üzerinde dolaşan keneler korkutuyor. Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte artan keneler yöre insanlarını tehdit etmeye başladı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların üzerine tutunan keneler nedeniyle besiciler hayvanları sağmaktan imtina ediyor. Evlerin yakınlarına kadar gelen kenelerden kurtulmak isteyen vatandaşlar önlem alınması istiyor.

Çıkrık Mahalle Muhtarı Mahmut Sağır, büyükbaş hayvanlarda kullanılmak için gönderilen ilaçların yetersiz olduğunu ileri sürerek, "Köyümüz hayvancılıkla geçiniyor. En az 2 bin 200'e yakın büyükbaş hayvan var. Buna nazaran 42 tane kene ilacı geldi. Bu yeterli bir çözüm değil. Bu konuda duyarlı olunmasını istiyorum. Daha bir hafta önce yanı başımızdaki köyden bir vatandaşımız keneden vefat etti. O nedenle bölgemizde kene sık görüldüğünden gerekli tedbirlerin yoğunlaştırılmasını yetkililerden rica ediyoruz. Bizim bölgemiz kenenin yatağımı bilemiyorum. O nedenle sesimizin gerekli yerlere duyurulmasını istiyorum" diye konuştu. Besicilik yapan Mustafa Parlak ise ineklere kene tutunması nedeni ile hayvanları sağamaz duruma geldiklerini kaydetti.

10 kişi tedavi görüyor

Tokat'ta yaklaşık bir aylık süreç içerisinde kene vakalarında artış yaşanıyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 1'i yoğun bakımda olmak üzere 11 hastanın tedavisi devam ediyor. Bir hafta önce yaşanan olayda ise 6 çocuk babası Hüseyin Sapsağlam kene tutunması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Tokat'ta mahalle halkı tedirgin: Kene kabusu geri döndü
Tokat'ta mahalle halkı tedirgin: Kene kabusu geri döndü
Tokat'ta mahalle halkı tedirgin: Kene kabusu geri döndü
Tokat'ta mahalle halkı tedirgin: Kene kabusu geri döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURHANETTİN ERDEN

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