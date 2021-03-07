Tokat'ta, korona virüs vakalarındaki artış önlenemiyor
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Tokat'ta, korona virüs vakalarındaki artış önlenemiyor

07.03.2021 17:12 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:17

Tokat'ta, korona virüs vakalarındaki artış önlenemiyor Tokat'ta, önlemeyen korona virüs vakalarının artışı sonucu karantina uygulaması başlatılan mahalle, köy ve belde giriş ve çıkışlarında denetimler sıkılaştırıldı.

Tokat'ta, korona virüs vakalarındaki artış önlenemiyor

TOKAT - Tokat'ta, önlemeyen korona virüs vakalarının artışı sonucu karantina uygulaması başlatılan mahalle, köy ve belde giriş ve çıkışlarında denetimler sıkılaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık korona virüs haritasındaki verilere göre, vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında Tokat 5'nci sırada yer aldı. Geçen hafta vaka sayısı 100 binde 166,50 olan Tokat'ta bu hafta vaka sayısı 228,82'ye yükseldi. Samsun, Sinop, Giresun ve Ordu'dan sonra vaka sayısı ile dikkat çeken Tokat'ta, 3 mahalle, 3 köy ile 2 belde karantinaya alındı. Mutant virüsün yoğun olduğu Erbaa ilçesinde ise karantina uygulaması yapılan köy, mahalle ve belde giriş ve çıkışlarında denetimler artırıldı. Erbaa Kaymakamı Mustafa Temiz, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçenin karantinaya alınması önerisi

İlçe sakinlerinden Osman Sırtıkara, Erbaa'da korona virüs vakalarının artması nedeni ile ilçenin tamamının karantinaya alınması fikrini savundu. Yöre halkından Fatih Konyar ise vatandaşların daha tedbirli olması gerektiğini belirterek, ilçe genelinde karantina uygulanmasını öne sürdü.

Tokat'ta, korona virüs vakalarındaki artış önlenemiyor
Tokat'ta, korona virüs vakalarındaki artış önlenemiyor
Tokat'ta, korona virüs vakalarındaki artış önlenemiyor
Tokat'ta, korona virüs vakalarındaki artış önlenemiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN KONYAR

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