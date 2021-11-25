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Tokat'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

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Tokat'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

SİVAS (İHA) - Tokat'ta Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Tokat kent merkezinde yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle Tokat- Sivas kara yolu Kızıliniş mevki ile 1650 rakımlı Çamlıbel tepesinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan ağır tonajlı araç sürücülerinin bazıları yolda kaldı. Geyraz Mahallesinde uygulama yapan ekipleri ağır tonajlı araçların trafiğe çıkmasına izin vermedi. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kara yolları ekipleri çalışma yaptı. Karla mücadele çalışmalarının ardından ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verildi.

(Nurhan İçmez-İHA)

Tokat'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Tokat'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Tokat'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Tokat'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

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